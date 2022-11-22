ГСЧС предупредила о тумане и гололедице на дорогах 23 ноября

Об этом ГСЧС сообщили в телеграмме .

Отмечают, что ночью и утром в западной и южной частях Украины ожидается туман и видимость 200-500 м. Также днем в большинстве западных областей будет гололедица. Кроме южных и части центральных областей, на дорогах будет гололедица (и уровень опасности).

"Призываем граждан быть очень осторожными как во время управления транспортными средствами, так и во время пребывания на улице!" - отметили в ГСЧС.

21 ноября синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила, что дожди и снег завершатся 22 ноября.

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