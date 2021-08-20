ГСЧС предупредила о шквалах и граде: где ожидать шторм
Спасатели предупредили о грозах, граде и шквалах 21 августа
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. По данным Укргидрометцентра 21 августа в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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