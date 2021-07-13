ГСЧС предупредила о непогоде: ожидаются грозы, град и селевые потоки
Украинцев предупредили о грозах, граде, шквалах и угрозе формирования локальных селевых потоков и оползней
Об этом передает пресс служба ДСНС.
"Внимание! 13 июля в Украине, кроме восточной части, грозы, в южных, центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13 июля на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), в верховьях и на малых водотоках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.
"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней (I уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.
- В Украине 14 июля будет господствовать сухая и жаркая погода, осадков не ожидается.
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