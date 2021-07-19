ГСЧС предупредила о граде и грозах 20 июля: регионы накроет непогода
В Украине 20 июля удержится дождливая погода, также ожидаются грозы и шквалы
Об этом передает пресс служба ГСЧС.
"20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области 20 июля также будет гроза.
- Напомним, 19 июля в Киеве погода резко ухудшилась - столицу накрыла гроза и сильный ливень , а небо резко потемнело. Общественный транспорт курсирует с опозданием.
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