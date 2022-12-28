ГСЧС предоставила украинцам инструкцию, как безопасно нарядить новогоднюю елку
В ГСЧС объяснили украинцам, что нужно соблюдать основные правила безопасности, чтобы новогодняя елка приносила только радость
Об этом сообщает ГСЧС.
Устанавливать новогоднюю елку нужно минимум в 1 метре от отопительных приборов, мебели и эвакуационных выходов. Дерево лучше закрепить на стойкой основе.
"Выбирая искусственную елку, отдайте предпочтение моделям с противопожарной пропиткой (указывается на упаковке). Размещайте игрушки на елке равномерно, по возможности не украшайте елку бумажными игрушками", - говорится в инструкции.
Если у вас маленькие дети — украшайте елку легкими небьющимися украшениями. Также не оставляйте детей без присмотра в одной комнате с деревом.
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"Не подвешивайте на елку свечи и бенгальские огни. Украшайте только сертифицированными и исправными гирляндами", - отмечают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
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