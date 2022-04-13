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ГСЧС показала видео спасения щенка из-под завалов после обстрела в Донецкой области

13 апреля, 2022 среда
16:05
война с Россией

После российского обстрела в Донецкой области спасатель вытащили из-под завалов частного дома щенка

Видео обнародовало ГСЧС в telegram.

Ролик был снят после российских обстрелов одного из населенных пунктов области. На нем видно, как из-под завалов спасатели достают живого щенка.

"Дедушка, едва не погибший от снарядов российских орков, держит на руках своего спасенного щенка. Как много жизни в этом видео. Как много в нем доброты и смелости тех, кто продолжает исполнять свой служебный долг под ежедневными обстрелами", - написали в ГСЧС.

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полиция
Донетчина
ДСНС
спасатели
щенок
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