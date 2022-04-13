ГСЧС показала видео спасения щенка из-под завалов после обстрела в Донецкой области
После российского обстрела в Донецкой области спасатель вытащили из-под завалов частного дома щенка
Видео обнародовало ГСЧС в telegram.
Ролик был снят после российских обстрелов одного из населенных пунктов области. На нем видно, как из-под завалов спасатели достают живого щенка.
"Дедушка, едва не погибший от снарядов российских орков, держит на руках своего спасенного щенка. Как много жизни в этом видео. Как много в нем доброты и смелости тех, кто продолжает исполнять свой служебный долг под ежедневными обстрелами", - написали в ГСЧС.
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