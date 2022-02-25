ГСЧС опровергли сообщения российских военных о том, что они не обстреливают мирное население

Об этом информирует прессслужба ГСЧС.



"Враг заявляет, что не наносит ударов по гражданскому населению, что гражданам Украины нечего бояться... Это, к сожалению, не наши реалии, а лишь очередная ложная ложь кремлевских пропагандистских телеканалов", - отметили в ГСЧС.



Во время боев в Сумах погиб один спасатель. Когда сотрудники ГСЧС со всей страны по сигналу "сбор-авария" направлялись в свои подразделения, в результате атаки россиян погиб командир отделения 34-го Государственного пожарно-спасательного поста пгт Эсмань Сумской области. Сначала с ним потеряли связь, а затем мужчину убили возле его машины по пути в подразделение.



Без отца осталось двое детей. В ГСЧС выразили соболезнования по поводу погибшего.



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