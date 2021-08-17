ГСЧС объявили штормовое предупреждение: в каких регионах будут грозы и град
Спасатели предупредили, что в Украине 18 августа ожидаются гроза, град и шквалы
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение.
"Внимание! Предупреждение о метеорологических явлениях. 18 августа в северных, Винницкой, ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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