ГСЧС объявили штормовое предупреждение: в каких регионах будут грозы и град

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В Украине объявили штормовое предупреждение.

"Внимание! Предупреждение о метеорологических явлениях. 18 августа в северных, Винницкой, ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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