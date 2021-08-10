ГСЧС объявили штормовое предупреждение и чрезвычайный уровень пожарной опасности
В большинстве областей Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В отдельных районах грозы, град и шквалы
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Днем 11 августа во юго-восточной части Украины грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как отмечают спасатели, в восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в оккупированном Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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