ГСЧС объявили штормовое предупреждение и чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Днем 11 августа во юго-восточной части Украины грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, в восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской областях и в оккупированном Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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