ГСЧС объявила штормовое предупреждение: прогнозируют шквалы и грозы
В большинстве областей Украины ожидаются грозовые дожди, шквалы и град
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области также 1 июля грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
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