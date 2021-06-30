ГСЧС объявила штормовое предупреждение: прогнозируют шквалы и грозы

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В Украине объявили штормовое предупреждение.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области также 1 июля грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

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