ГСЧС объявила набор на курсы саперов и идентификаторов взрывчатки

Подробности приводятся на официальном сайте ведомства.



Первая программа – "Сапер". Срок обучения – 4 недели.

Сапер должен обладать следующими качествами:

- физическую подготовку достаточную для выполнения задач;

- профессиональную пригодность;

- чувство ответственности за порученное дело;

– аналитический склад ума.

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Вторая программа – "Идентификатор". После ее прохождения учёные смогут провести предварительную идентификацию взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности населения. Идентификаторы наиболее необходимы при имеющейся проблеме. Освоение этой программы поможет значительно снизить время разминирования и площадь заминированных территорий. Срок обучения – всего 3 дня.

При этом поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов идентификаторы не будут заниматься.

Также идентификаторов будут учить оказывать первую неотложную медицинскую помощь пострадавшим

Анкета для обучения на сапера можно заполнить здесь , на идентификаторе - по этой ссылке .

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