ГСЧС объявила набор на курсы саперов и идентификаторов взрывчатки
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разработала учебные программы подготовки добровольцев, желающих стать саперами и идентификаторами взрывчатки
Подробности приводятся на официальном сайте ведомства.
Первая программа – "Сапер". Срок обучения – 4 недели.
Сапер должен обладать следующими качествами:
- физическую подготовку достаточную для выполнения задач;
- профессиональную пригодность;
- чувство ответственности за порученное дело;
– аналитический склад ума.
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Вторая программа – "Идентификатор". После ее прохождения учёные смогут провести предварительную идентификацию взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности населения. Идентификаторы наиболее необходимы при имеющейся проблеме. Освоение этой программы поможет значительно снизить время разминирования и площадь заминированных территорий. Срок обучения – всего 3 дня.
При этом поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов идентификаторы не будут заниматься.
Также идентификаторов будут учить оказывать первую неотложную медицинскую помощь пострадавшим
Анкета для обучения на сапера можно заполнить здесь , на идентификаторе - по этой ссылке .
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