ГСЧС обезвредила за сутки 1,2 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе авиабомбу
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям за сутки, 27 апреля, обезвредила 1245 взрывоопасных предметов, больше всего пиротехники работали на Харьковщине
Об этом ГСЧС сообщила в телеграм.
"За минувшие сутки пиротехники ГСЧС привлекались 179 раз. Выявлено, изъято и обезврежено 1 245 взрывоопасных предметов, в том числе 1 авиационная бомба. Обследована территория площадью 697,63 га", – говорится в сообщении.
Больше всего работы пиротехникам было на Харьковщине – их вызвали более 3 тысяч раз, а также на Киевщине (1,3 тыс.) и Николаевщине (1,1 тыс.).
С начала полномасштабного наступления России пиротехники ГСЧС обезвредили 83,5 тыс. взрывоопасных предметов и 567,4 кг взрывоопасного вещества, в том числе 1958 авиабомб. Пиротехники обследовали территорию в 14,7 тыс. га.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.09
Покупка 31.09Продажа 32.03
-
EUR
Покупка 32.77Продажа 33.89
- Актуальное
- Важное