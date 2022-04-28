ГСЧС обезвредила за сутки 1,2 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе авиабомбу

Об этом ГСЧС сообщила в телеграм.



"За минувшие сутки пиротехники ГСЧС привлекались 179 раз. Выявлено, изъято и обезврежено 1 245 взрывоопасных предметов, в том числе 1 авиационная бомба. Обследована территория площадью 697,63 га", – говорится в сообщении.



Больше всего работы пиротехникам было на Харьковщине – их вызвали более 3 тысяч раз, а также на Киевщине (1,3 тыс.) и Николаевщине (1,1 тыс.).



С начала полномасштабного наступления России пиротехники ГСЧС обезвредили 83,5 тыс. взрывоопасных предметов и 567,4 кг взрывоопасного вещества, в том числе 1958 авиабомб. Пиротехники обследовали территорию в 14,7 тыс. га.



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