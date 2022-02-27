ГСЧС не может начать тушение нефтебазы в Василькове из-за боя за аэропорт, нам угрожает экологическая катастрофа, - глава Киевской ОГА

Об этом сообщил в Facebook глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.



"Под Васильковом продолжается бой за аэропорт. В настоящее время российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. Пока удалось перекрыть поставки газа", - написал Кулеба.



Чиновник подчеркнул, что пожар грозит экологической катастрофой.



"Имеем прямое попадание в резервуар с топливом – нам угрожает экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы не допустить этого!" – написал Кулеба.





Радио Свобода опубликовало в Telegram видео взрыва нефтебазы. Радио Свобода опубликовало в Telegram видео взрыва нефтебазы.