ГСЧС не может начать тушение нефтебазы в Василькове из-за боя за аэропорт, нам угрожает экологическая катастрофа, - глава Киевской ОГА
Из-за боя с оккупантами за аэропорт в Василькове ГСЧС не может начать тушение нефтебазы, которую охватил пожар в результате вражеских обстрелов
Об этом сообщил в Facebook глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.
"Под Васильковом продолжается бой за аэропорт. В настоящее время российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. Пока удалось перекрыть поставки газа", - написал Кулеба.
Чиновник подчеркнул, что пожар грозит экологической катастрофой.
"Имеем прямое попадание в резервуар с топливом – нам угрожает экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы не допустить этого!" – написал Кулеба.
- Напомним, в ночь на 27 февраля россияне нанесли ракетный удар по Василькову, в результате чего загорелась нефтебаза.
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