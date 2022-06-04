ГСЧС не имеет возможности ликвидировать пожары в Авдеевке, город непрерывно обстреливается, - мэр

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Накануне кафиры гатили из ствольной артиллерии, в результате возникло несколько пожаров, к сожалению, до сих пор. Они не ликвидированы, потому что ГСЧС не имеет возможности проводить свои работы, потому что город постоянно обстреливается. ГСЧС просто уже выехал из города", - сказал он. он.



Барабаш отметил, что ситуация в Авдеевке крайне сложна: гражданские практически не выходят из укрытий, гуманитарные грузы тяжело привезти и разгрузить.



"Местное население находится в укрытиях и по городу не передвигается. Коммунальщики пытаются работать, пытаемся привозить воду. Однако это очень тяжело, были дни, когда обстрелы были по 16 часов. Так же сильно усложнен процесс завоза гуманитарной помощи в Авдеевку. Было такое, что машина с гуманитарным грузом была 4 дня в городе, однако мы не могли ее разгрузить, потому что были слишком плотные обстрелы со стороны российских захватчиков", – рассказал мэр.



Барабаш добавил, что из Авдеевки можно выехать, однако выезд и въезд в город один, а он сильно обстреливается оккупантами.



"За эту неделю ситуация еще более-менее нормальная, а предыдущая неделя у нас было 6 раненых по дороге на заезде в город. Последняя неделя есть больше желающих уехать, если раньше это было несколько человек, то теперь собирается до ста", - отметил мер.

Россия сосредоточила силы на Донецком и Луганском направлениях, кафиры штурмуют Северодонецк и Камышеваху. Об этом сообщает Генштаб ВСУ