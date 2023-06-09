Об этом сообщает ГСЧС.

"Настоящие друзья всегда рядом. Европейские коллеги поддерживают Украину и поддерживают наших спасателей. Я благодарю каждого, кто сразу отреагировал на подрыв Каховской ГЭС и направил гуманитарный конвой для спасателей. Благодаря вступлению в Механизм Гражданской защиты мы работаем в быстром взаимодействии с европейскими коллегами", сказал глава ГСЧС Сергей Крук.

Страны, отправившие Украине помощь:

Польша, Эстония и Германия передали Украине пожарно-спасательную технику и вездеходы, спецавтомобиль, рефрижератор, генераторы, емкости для топлива и спецодежду.

Также направлена гуманитарная помощь из Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии. В кратчайшие сроки она будет доставлена в Украину.