ГСЧС назвала страны, которые отреагировали на подрыв Каховской ГЭС и отправили Украине помощь
В рамках Механизма гражданской защиты ЕС получила гуманитарную помощь для ликвидации последствий вражеского подрыва Каховской ГЭС
Об этом сообщает ГСЧС.
"Настоящие друзья всегда рядом. Европейские коллеги поддерживают Украину и поддерживают наших спасателей. Я благодарю каждого, кто сразу отреагировал на подрыв Каховской ГЭС и направил гуманитарный конвой для спасателей. Благодаря вступлению в Механизм Гражданской защиты мы работаем в быстром взаимодействии с европейскими коллегами", сказал глава ГСЧС Сергей Крук.
Страны, отправившие Украине помощь:
Польша, Эстония и Германия передали Украине пожарно-спасательную технику и вездеходы, спецавтомобиль, рефрижератор, генераторы, емкости для топлива и спецодежду.
Также направлена гуманитарная помощь из Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии. В кратчайшие сроки она будет доставлена в Украину.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь.
- 9 июня СБУ обнародовала перехват, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ.
- Больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.52
- Актуальное
- Важное