Грызлов предложил провести заседание ТКГ очно в Минске, - Гармаш

Об этом написал представитель Украины в группе Сергей Гармаш в Facebook.

"Грызлов" неожиданно "предложил провести следующее заседание ТКГ, уже в очном режиме, в Минске", - сообщил он.

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Гармаш назвал предложение странным на фоне ситуации с COVID-19 в России."Конечно, мы не готовы рисковать своим здоровьем. Как и представители ОБСЕ", - добавил он.