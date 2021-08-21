"Грязная игра Лукашенко и Кремля". Нелегалы из Азии теперь рвутся в Польшу
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил спецслужбы режима Александра Лукашенко в умышленном поврежденные устанавливаемых польской армией и пограничниками многокилометровых заграждений из колючей проволоки на польско-белорусской границе
Об этом политик заявил сегодня, 21 августа 2021 года, передает Еспресо.TV.
Если раньше было известно о том, как белорусские силовики гонят беженцев в Литве и Латвии, таким образом искусственно создавая там миграционную кризис, то теперь подобные ситуация складывается на границе между Беларусью и Польшей.
При этом сама граница там довольно условная. Колючая проволока - и то не везде - начала появляться только на днях.
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"Проблема на границе - это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение ограждения также является результатом деятельности служб Беларуси, что видно на фотографиях", - отметил Блащак, приведя соответствующие фото.
По данным польского телеканала TVP , с каждого такого беженца за содействие в пересечении внешней границы Европейского Союза действующая белорусская власть берет $ 10 тыс.
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