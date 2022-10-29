Грязная бомба замедленного действия
Невзоров должен быть лишен нашего незаконно полученного гражданства и выдан правосудию Литовской Республики согласно давно выданному ею международному ордеру
Ну что, мои котики и зайчики, может, помните как я спрашивал, с чего это наше гражданство раздают кому вздумается, в частности военному преступнику, которого союзная нам Литва разыскивает за соучастие в убийствах литовцев в 1991-м?
И вот благодарный новый согражданин Невзоров осчастливил нас своей мудростью, дал суперценный совет, как нам ни много ни мало спасти нашу ядерную энергетику:
"Имея не менее 14 тысяч военнопленных, Украина демонстрирует загадочную щепетильность.
Для того чтобы прекратить удары по энергообъектам и "водокачкам" достаточно всего лишь разместить на них группы попавших в плен путинских солдат.
Никакой новации в этом нет. Нарушения Женевской конвенции – тоже нет, энергообъекты – это социальные, а не военные структуры, не склады, не базы и не батареи. Такие размещения делала Англия во Второй мировой войне. Сегодня же возможна и 24-часовая трансляция через интернет, где на всеобщее обозрение будет выставлена сытая и уютная жизнь военнопленных. Если к ним все же прилетят их родные путинские ракеты – это добавит трансляции и пикантности и драматизма".
Но главное - это предложение из страны-жертвы ничем не оправданной агрессии добровольно превратиться в страну - военного преступника, которая пренебрегает международным гуманитарным правом, страну-террориста, которая берет заложников и использует живой щит
В этом совете прекрасно все: и взятая с потолка цифра пленных (в разы больше реальной), и заведомо ошибочное предположение, что наличие заложников из своих пленных заставит российских генералов хотя бы на минуту задуматься, прежде чем отдать приказ на поражение цели.
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Но главное — это предложение из страны-жертвы ничем не оправданной агрессии добровольно превратиться в страну - военного преступника, которая пренебрегает международным гуманитарным правом, страну-террориста, которая берет заложников и использует живой щит.
Лучшего подарка Кремлю и всем тем, кто все время пытается доказать, что "виновны обе стороны конфликта" придумать просто нереально. Реакция мира будет такой, что нам будет абсолютно безразлична судьба всех наших АЭС вместе взятых — будет не до этого.
Воспитанный Империей Зла военный преступник всегда остается военным преступником по своей сути — даже если при определенных обстоятельствах изменил сторону, которой прислуживает
Каждый из нас может сам рассуждать, является ли вся эта история с "нашим Невзоровым" спецоперацией ФСБ по "внедрению" к доверчивым украинцам особо опытного и матерого агента под прикрытием или все на самом деле проще, и воспитанный Империей Зла военный преступник всегда остается военным преступником по своей сути — даже если при определенных обстоятельствах изменил сторону, какой прислуживает.
Но какая бы версия ни была более близкой к истине, практические последствия должны быть одинаковыми: товарищ Невзоров должен быть лишен нашего незаконно полученного гражданства и выдан правосудию Литовской Республики согласно давно выданному ею международному ордеру.
И должны быть сделаны соответствующие гигиенические выводы по всему этому потоку "хорошерусских", которые заполонили нашу страну и являются грязными бомбами замедленного действия, грязь из которых рано или поздно вырывается наружу и покрывает нас тем самым воспетым Киселевым "радиоактивным пеплом".
Об авторе. Евгений Дикий, ученый, военный.
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