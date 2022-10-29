English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Грязная бомба замедленного действия
OPINION

Грязная бомба замедленного действия

Евгений Дикий
29 октября, 2022 суббота
12:08
Мнение

Невзоров должен быть лишен нашего незаконно полученного гражданства и выдан правосудию Литовской Республики согласно давно выданному ею международному ордеру

Ну что, мои котики и зайчики, может, помните как я спрашивал, с чего это наше гражданство раздают кому вздумается, в частности военному преступнику, которого союзная нам Литва разыскивает за соучастие в убийствах литовцев в 1991-м?

И вот благодарный новый согражданин Невзоров осчастливил нас своей мудростью, дал суперценный совет, как нам ни много ни мало спасти нашу ядерную энергетику:

"Имея не менее 14 тысяч военнопленных, Украина демонстрирует загадочную щепетильность.

Для того чтобы прекратить удары по энергообъектам и "водокачкам" достаточно всего лишь разместить на них группы попавших в плен путинских солдат.

Никакой новации в этом нет. Нарушения Женевской конвенции – тоже нет, энергообъекты – это социальные, а не военные структуры, не склады, не базы и не батареи. Такие размещения делала Англия во Второй мировой войне. Сегодня же возможна и 24-часовая трансляция через интернет, где на всеобщее обозрение будет выставлена сытая и уютная жизнь военнопленных. Если к ним все же прилетят их родные путинские ракеты – это добавит трансляции и пикантности и драматизма".

Но главное - это предложение из страны-жертвы ничем не оправданной агрессии добровольно превратиться в страну - военного преступника, которая пренебрегает международным гуманитарным правом, страну-террориста, которая берет заложников и использует живой щит

В этом совете прекрасно все: и взятая с потолка цифра пленных (в разы больше реальной), и заведомо ошибочное предположение, что наличие заложников из своих пленных заставит российских генералов хотя бы на минуту задуматься, прежде чем отдать приказ на поражение цели.

Читайте также: Невзоров, Овсянникова и все остальные должны держать свой антипутинский фронт в России, а не поучать здесь чему-то нас, — политолог Бобыренко

Но главное — это предложение из страны-жертвы ничем не оправданной агрессии добровольно превратиться в страну - военного преступника, которая пренебрегает международным гуманитарным правом, страну-террориста, которая берет заложников и использует живой щит.

Лучшего подарка Кремлю и всем тем, кто все время пытается доказать, что "виновны обе стороны конфликта" придумать просто нереально. Реакция мира будет такой, что нам будет абсолютно безразлична судьба всех наших АЭС вместе взятых — будет не до этого.

Воспитанный Империей Зла военный преступник всегда остается военным преступником по своей сути — даже если при определенных обстоятельствах изменил сторону, которой прислуживает

Каждый из нас может сам рассуждать, является ли вся эта история с "нашим Невзоровым" спецоперацией ФСБ по "внедрению" к доверчивым украинцам особо опытного и матерого агента под прикрытием или все на самом деле проще, и воспитанный Империей Зла военный преступник всегда остается военным преступником по своей сути — даже если при определенных обстоятельствах изменил сторону, какой прислуживает.

Но какая бы версия ни была более близкой к истине, практические последствия должны быть одинаковыми: товарищ Невзоров должен быть лишен нашего незаконно полученного гражданства и выдан правосудию Литовской Республики согласно давно выданному ею международному ордеру.

И должны быть сделаны соответствующие гигиенические выводы по всему этому потоку "хорошерусских", которые заполонили нашу страну и являются грязными бомбами замедленного действия, грязь из которых рано или поздно вырывается наружу и покрывает нас тем самым воспетым Киселевым "радиоактивным пеплом".

Источник

Об авторе. Евгений Дикий, ученый, военный.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Украина
Россия
пленние
Читайте также:
28 октября, 2022 пятница
Это уже совсем другая речь, чем были в начале войны, - Княжицкий о выступлении Путина
29 октября, 2022 суббота
В Разведке Британии нашли признаки скорого бегства россиян из Херсона
білорусь солдати лукашенко
28 октября, 2022 пятница
Похоже, что россияне готовят сценарий привлечения беларусской армии как главной ударной силы, – военный эксперт Киричевский
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.13
    Покупка 39.13
    Продажа 39.96
  • EUR
    Покупка 38.35
    Продажа 39.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
29 октября
22:15
Почему какая-то кучка лиц из Кремля может решать, будет ли еда у людей в Египте или в Бангладеше, - Зеленский
22:09
Эксклюзив
Путин обнажает миру свое отчаяние, обращаясь к Ирану за беспилотниками и, возможно, баллистическими ракетами, - дипломат Мэтью Брайза
22:03
OPINION
Украина закроет России не только Черное море, Киев закроет Москве глаза
21:47
Итальянская партия "Лига" ведет манипуляционную кампанию по войне в Украине, - ЦПД
21:15
Обновлено
Мудрик
УПЛ: "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией", расписание 10-го тура чемпионата Украины по футболу
21:07
Съели кенгуру, съели бизона: трагедия в Ямпольском зоопарке или как россияне издевались над животными во время оккупации
20:57
В Луганской области у оккупантов значительные проблемы с деньгами, - Генштаб
20:33
В Новой Каховке россияне принудительно выселяют местных, живущих рядом с побережьем Днепра
20:32
Глава Революционной гвардии Ирана предупредил, что суббота является "последним днем" протестов
20:24
С начала суток Россия нанесла 5 ракетных и 7 авиаударов по территории Украины
20:09
В Украине создан дагестанский добровольческий батальон
20:02
Украинская ПВО сбила российскую ракету и два беспилотника "Орлан-10"
20:01
OPINION
Путин. Все-таки пожизненное
20:00
Во время празднования Хэллоуина в Сеуле пострадало 50 человек
19:24
Оккупанты вывозят из Херсона аптечные запасы и отстраняют медиков от работы
19:06
Эксклюзив
Сколько бы сейчас Китай не говорил ласковых слов в сторону России, для него ее больше нет, – дипломат Харченко
19:04
Геннадий Труханов
Зеленский поручил МВД и СБУ проверить действия и высказывания Труханова
18:59
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
"Агония преступников": Офис президента отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения"
18:57
Предстоятель УГКЦ Святослав
Глава УГКЦ Святослав: "Хочешь приблизить победу - выключи лишнее освещение"
18:26
ГРУ РФ через сеть подставных компаний в Нидерландах закупает военные технологии, - СМИ
18:21
В Севастополе повреждены три российских корабля-носителя "Калибров", - военный журналист Цаплиенко
18:20
Эксклюзив
Между Россией и Китаем в Центральной Азии растет напряжение, - дипломат Мэтью Брайза
18:15
Эксклюзив
Михаил Мишустин
Путин может убрать Мишустина как потенциального конкурента, - Фейгин
18:13
"Hommage à l&#39;Ukraine": во Франции выходит сборник украинских писателей о регионах Украины
18:08
Эксклюзив
Украина будет бороться за независимость и будет освобождать свою территорию в любую погоду, - эксперт по вопросам безопасности Варченко
18:02
OPINION
Надо просто перестать манипулировать
17:52
Россия приостанавливает участие в "зерновом соглашении"
17:24
Япония создаст объединенное военное командование в связи с усилением напряженности между Китаем и Тайванем, - Reuters
17:10
Эксклюзив
курс доллара
Пока нет оснований для роста доллара и серьезных изменений официального курса на сегодняшний день не ожидается, - экономист Пендзин
17:00
Эксклюзив
китай
Ослабление Москвы и даже легкое поражение в Украине – выгодны Китаю, - Фейгин
16:58
Словения передала Украине 28 танков М-55S
16:56
В Норвегии "бразильский профессор" оказался русским шпионом: что известно
16:49
Эксклюзив
Даже если Иран отдаст все свои Shahed, РФ не сможет в ближайшее время получить более 1 тыс. дронов, – командир подразделения беспилотников ВСУ
16:43
На столичном Майдане простились с командиром морпехов Максимом Токаревым
16:25
Обновлено
Россия обвинила Британию в подрыве обеих ветвей "Северного потока"
16:07
OPINION
Штаймайер заговорил словами посла Мельника
16:05
Эксклюзив
Китай имеет выгоду из РФ, а Путин не удовлетворен уровнем поддержки Пекина, - китаевед Коваль
15:58
Украина освободила из российского плена еще 52 человека
15:57
Имели при себе рубли и записи разговоров с деэнеровцами: пограничники задержали коллаборантов, которые ехали в Киев
15:54
Эксклюзив
Если в Беларуси сейчас дадут приказ о наступлении, то нужно 1,5 – 2 месяца, чтобы собрать силы, – военный обозреватель Попович
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV