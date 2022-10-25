"Грязная бомба" нужна Кремлю для того, чтобы:

1. Объяснить россиянам, за что они воюют. Как и в советское время, они воюют за мир во всем мире против плохого Запада.

2. Для того чтобы попытаться заставить Запад сесть за стол переговоров.

3. Отвлечь внимание Запада от ядерного досье Ирана, где указывается на роль РФ в ядерной программе Ирана (сыграть на опережение).

Судя по тому, как непрофессионально был сделан вброс о "грязной бомбе" (через российское СМИ), россияне спешили, особо не обращая внимания на условности.

Зная их стиль, можно попытаться представить, что завтра ФСБ покажет какие-нибудь спутниковые снимки, а потом еще и задержат кого-нибудь с националистической литературой. Это сериал прежде всего для внутреннего потребителя.

Судя по тому, как непрофессионально был сделан вброс о "грязной бомбе" (через российское СМИ), россияне спешили, особо не обращая внимания на условности.

Дело в том, что все ставки Путин поднял... Применять ядерное оружие он пока боится. Поэтому решил так примитивно напугать мир и мобилизовать россиян.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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