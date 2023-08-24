Грузовые поезда будут пересекать украино-молдавскую границу по упрощенной процедуре. Что изменилось

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что благодаря изменениям удастся избежать трехсуточной остановки в Рени во время транзитных перевозок на участке Этулия (Молдова) – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова). Упрощенная процедура касается подвижного состава всех форм собственности и грузов, курсирующих с молдавских и украинских станций или транзитом через их территории в направлении Джурджулешты (Молдова) и румынского Галац-Ларга.

"Эти изменения позволяют значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера. Вместе с этим, мы сосредотачиваем усилия на восстановлении и развитии инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры", - прокомментировал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, ратификация изменений в соглашение также поможет увеличить пропускную способность пунктов пропуска Фрикацей – Этулия и Рени – Джурджулешты. Работа над новшествами продолжалась в течение года.