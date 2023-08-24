Грузовые поезда будут пересекать украино-молдавскую границу по упрощенной процедуре. Что изменилось
Верховная Рада в четверг, 24 августа, ратифицировала изменения в соглашение о работе железнодорожного транспорта между правительствами Украины и Молдовы: теперь грузовые поезда будут пересекать границу между странами по упрощенной процедуре
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Отмечается, что благодаря изменениям удастся избежать трехсуточной остановки в Рени во время транзитных перевозок на участке Этулия (Молдова) – Рени (Украина) – Джурджулешты (Молдова). Упрощенная процедура касается подвижного состава всех форм собственности и грузов, курсирующих с молдавских и украинских станций или транзитом через их территории в направлении Джурджулешты (Молдова) и румынского Галац-Ларга.
"Эти изменения позволяют значительно ускорить и увеличить железнодорожные грузоперевозки между Украиной и Молдовой, а также существенно повысить экспортный потенциал портов Дунайского кластера. Вместе с этим, мы сосредотачиваем усилия на восстановлении и развитии инфраструктуры морских портов Измаил и Рени для расширения номенклатуры", - прокомментировал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, ратификация изменений в соглашение также поможет увеличить пропускную способность пунктов пропуска Фрикацей – Этулия и Рени – Джурджулешты. Работа над новшествами продолжалась в течение года.
- 18 августа президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна поддерживает Украину в войне с Россией и готова помочь с транзитом зерна. В настоящее время Молдова ведет диалог с Украиной, Румынией и Еврокомиссией, чтобы определить, как страна может согласовать интересы своих фермеров и обеспечить транзит украинского зерна.
- 23 августа резидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль встретились с премьером Молдовы Дорином Речаном. По результатам встреч страны договорились о развитии совместного контроля на границе.
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