Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании Маска успешно сел на воду возле Флориды

Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.

Корабль отстыковался от Международной космической станции, в составе которой провел месяц.

Cargo Dragon доставил около 2900 кг груза, в том числе результаты экспериментов, которые провели на МКС,

Это единственный космический корабль для МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Следующий запуск запланирован на начало декабря.