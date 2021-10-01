Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании Маска успешно сел на воду возле Флориды
Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX вернулся на Землю
Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.
Корабль отстыковался от Международной космической станции, в составе которой провел месяц.
Cargo Dragon доставил около 2900 кг груза, в том числе результаты экспериментов, которые провели на МКС,
Это единственный космический корабль для МКС, который способен возвращать грузы на Землю.
Следующий запуск запланирован на начало декабря.
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