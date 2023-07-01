Об этом сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что корабль приземлился у побережья Джексонвилля (штат Флорида) вечером 30 июня. Это была 28-я коммерческая миссия SpaceX по доставке грузов на МКС для NASA.

Отмечается, что космический корабль доставил на Землю около 1632 кг ценных научных образцов, оборудования и другого груза.

Отмечается, что научное оборудование и образцы, возвращаемые с миссии, включают кресло GRIP – Ловкие манипуляции в условиях микрогравитации, которое используется в неврологических экспериментах GRIP и GRASP, спонсируемых Европейским космическим агентством (ЕКА).

GRIP изучает, как микрогравитация влияет на манипуляции с предметами, а GRASP дает дальнейшее понимание того, как центральная нервная система адаптируется к микрогравитационной среде.

Эксперименты проводились на космической станции около шести лет, а финальные испытания на орбите были завершены в начале 2023 года.