Грузовой корабль SpaceX Dragon вернулся на Землю с Международной космической станции
Грузовой космический корабль SpaceX Dragon вернулся с Международной космической станции на Землю у побережья Джексонвилля (штат Флорида)
Об этом сообщается на сайте NASA.
Отмечается, что корабль приземлился у побережья Джексонвилля (штат Флорида) вечером 30 июня. Это была 28-я коммерческая миссия SpaceX по доставке грузов на МКС для NASA.
Отмечается, что космический корабль доставил на Землю около 1632 кг ценных научных образцов, оборудования и другого груза.
Отмечается, что научное оборудование и образцы, возвращаемые с миссии, включают кресло GRIP – Ловкие манипуляции в условиях микрогравитации, которое используется в неврологических экспериментах GRIP и GRASP, спонсируемых Европейским космическим агентством (ЕКА).
GRIP изучает, как микрогравитация влияет на манипуляции с предметами, а GRASP дает дальнейшее понимание того, как центральная нервная система адаптируется к микрогравитационной среде.
Эксперименты проводились на космической станции около шести лет, а финальные испытания на орбите были завершены в начале 2023 года.
- 6 июня грузовая капсула SpaceX Dragon соединилась с Международной космической станцией, чтобы передать новые доставки, в том числе солнечные батареи.
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