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Грузовики для ВСУ, купленные в Великобритании, сегодня отправились в Украину, готовим вторую партию – Порошенко

29 июня, 2022 среда
22:18
война с Россией

Первая партия из 12 грузовиков Leyland DAF 45.150, приобретенных на средства волонтеров и Фонда Порошенко, отправилась в Украину из Великобритании

Об этом сообщил Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что уже внесли залог за вторую партию из 16 грузовиков.

Полноприводный дизельный грузовик, оснащенный лебедкой, способен перевозить все, что нужно для фронта. Боекомплект, продукты питания и бойцов, воду и солярку в бочках. Вывезет тонами все, что необходимо на позиции – от древесины и скоб до мин и снарядов, рассказывают опытные волонтеры.

"Сегодня отправляемся в Украину. Дай Бог, чтобы они помогли нашим защитникам победить рашистов", – говорит Марина Порошенко.

"Часть автомобилей оборудованы кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов и РСЗО – вручную не натягиваешься. Мы с Мариной надеемся, что уже через неделю эти машинки будут на фронте", – отмечает Порошенко.

Автомобили прошли перед отправкой полную подготовку. Ради этого из Канады в Великобританию прилетел волонтер, ранее работавший на заводе по производству двигателей к этим автомобилям. Он проверил каждую, чтобы машины прибыли в Украину исправными и готовыми к выполнению боевых задач.

"Вашей помощью, вашими усилиями, вашими молитвами мы разобьем рашистов" – поблагодарил Петр Порошенко всех волонтеров, кто присоединился к этому проекту и продолжает помогать армии. Как известно, Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму, собранную волонтерами ОО "Дело Громад" и "Res_Publika. Братья по Оружию".

На прошлой неделе пикапы Mitsubishi L200 были переданы военным на юге и востоке Украины, в частности, в Бахмуте Донецкой области.

Поддержка Вооруженных сил Украины – приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии израсходовано более 400 миллионов гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как военных, так и жителей освобожденных городов).

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Украина
Петр Порошенко
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