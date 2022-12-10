Об этом стало известно из telegram-канала .

Сообщается, что с 00:00 11 декабря 2022 года водителям грузовых машин грузоподъемностью свыше 1,5 тонн следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.

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Добавляется, что указанные автотранспортные средства будут временно не допускаться для движения по Крымскому мосту. О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно.

Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти обвинили в подрыве Украину.

Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ обязанности по защите Крымского моста.

Утром 5 декабря российский автодор сообщил об открытии движения по восстановленной автомобильной части Крымского моста. Российские СМИ написали, что Путин проехался по мосту и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ходе ремонтных работ.

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