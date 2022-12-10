Грузовикам временно запретили движение по Крымскому мосту. Даже пустым
Министерство транспорта РФ ввело временные ограничения для грузового транспорта во время движения по Крымскому мосту
Об этом стало известно из telegram-канала .
Сообщается, что с 00:00 11 декабря 2022 года водителям грузовых машин грузоподъемностью свыше 1,5 тонн следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.
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Добавляется, что указанные автотранспортные средства будут временно не допускаться для движения по Крымскому мосту. О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно.
Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.
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