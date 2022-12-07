Грузовик с российскими военными попал в ДТП на оккупированном Донбассе, 16 погибших
На оккупированной территории Донецкой области столкнулись грузовик с военнослужащими РФ и микроавтобус. Есть погибший и пострадавшие
Об этом сообщают так называемые экстренные службы, передаёт ТАСС.
"Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в "ДНР", погибли 16 человек, еще трое пострадали", - говорится в сообщении.
ДТП произошло в Шахтерском районе Донецкой области.
Впоследствии стало известно, что число пострадавших выросло до шести. Некоторые находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.56
Покупка 39.56Продажа 40.26
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное