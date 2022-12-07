Об этом сообщают так называемые экстренные службы, передаёт ТАСС.

"Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в "ДНР", погибли 16 человек, еще трое пострадали", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в Шахтерском районе Донецкой области.

Впоследствии стало известно, что число пострадавших выросло до шести. Некоторые находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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