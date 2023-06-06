Грузовая капсула SpaceX Dragon соединилась с космической станцией

Об этом информирует NASA.

Когда Международная космическая станция пролетала на высоте около 270 миль над побережьем Бразилии, грузовой корабль SpaceX Dragon самостоятельно присоединился к модулю Harmony станции в 12:54 по Киеву. Это произошло под наблюдением астронавта NASA Вуди Хобурга.

SpaceX Dragon запущен из Космического центра во Флориде в 5 июня как часть 28-й контрактной миссии предоставления коммерческих услуг по пополнению запасов для NASA.

Dragon доставил пару IROSA (International Space Station Roll Out Solar Arrays) и научные эксперименты на космическую станцию. Он проведет около трех недель, прикрепленный к космической станции, прежде чем вернется на Землю с грузом и исследованиями.

Спутник также имеет на борту солнечный энергетический протонный детектор для сбора данных о солнечных бурях, выпускающих высокоэнергетические протоны, которые могут повредить космические аппараты. Понимание этих эффектов может помочь разработать более стойкие к радиации CubeSat.

Кроме того, исследование демонстрирует новый метод восстановления контроля за ориентацией спутника. Iris наблюдает за выветриванием геологических образцов и показывает экспериментальные датчики солнца, крутящие стержни и нагреватель аккумуляторов. Это лишь некоторые из сотен исследований, проводимых на МКС в разных областях науки. Достижения в этих областях принесут пользу жизни на Земле и улучшат здоровье астронавтов во время продолжительных космических путешествий.