Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука Грузовая капсула SpaceX Dragon соединилась с космической станцией

Грузовая капсула SpaceX Dragon соединилась с космической станцией

6 июня, 2023 вторник
14:25
Наука

6 июня грузовая капсула SpaceX Dragon соединилась с Международной космической станцией, чтобы передать новые доставки, в том числе солнечные батареи

Об этом информирует NASA.

Когда Международная космическая станция пролетала на высоте около 270 миль над побережьем Бразилии, грузовой корабль SpaceX Dragon самостоятельно присоединился к модулю Harmony станции в 12:54 по Киеву. Это произошло под наблюдением астронавта NASA Вуди Хобурга.

SpaceX Dragon запущен из Космического центра во Флориде в 5 июня как часть 28-й контрактной миссии предоставления коммерческих услуг по пополнению запасов для NASA.

Dragon доставил пару IROSA (International Space Station Roll Out Solar Arrays) и научные эксперименты на космическую станцию. Он проведет около трех недель, прикрепленный к космической станции, прежде чем вернется на Землю с грузом и исследованиями.

Спутник также имеет на борту солнечный энергетический протонный детектор для сбора данных о солнечных бурях, выпускающих высокоэнергетические протоны, которые могут повредить космические аппараты. Понимание этих эффектов может помочь разработать более стойкие к радиации CubeSat.

Кроме того, исследование демонстрирует новый метод восстановления контроля за ориентацией спутника. Iris наблюдает за выветриванием геологических образцов и показывает экспериментальные датчики солнца, крутящие стержни и нагреватель аккумуляторов. Это лишь некоторые из сотен исследований, проводимых на МКС в разных областях науки. Достижения в этих областях принесут пользу жизни на Земле и улучшат здоровье астронавтов во время продолжительных космических путешествий.

  • 2 июня состоялась первая в истории прямая трансляция фото поверхности Марса – ее в режиме реального времени производил зонд Mars Express.
Новости
Мир
Технологии
США
Читайте также:
5 июня, 2023 понедельник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах пройдут дожди, а где ждать жару
путін
5 июня, 2023 понедельник
В РФ по радио запустили экстренное "обращение" Путина о нападении Украины и всеобщей мобилизации
5 июня, 2023 понедельник
Россия запустила фейки о контрнаступлении ВСУ, - СтратКом
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.82
    Покупка 36.82
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 39.64
    Продажа 40.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
6 июня
15:38
На фото Каховская ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС: оккупанты пытаются попасть на правый берег Днепра под видом эвакуируемых гражданских
15:21
Обновлено
ООН
ООН отреагировала на подрыв Каховской ГЭС после поста о дне русского языка
15:12
Финансируют оккупантов: СБУ объявила подозрение 7 топ-коллаборантам, в том числе соратнице Аксенова
15:07
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:01
Live
Подрыв Каховской ГЭС: актуальная ситуация, последствия, реакции Украины и мира. Текстовый онлайн
14:54
Глава ОВА возмутился темпами ликвидации последствий ракетного удара по пригороду Днепра, где погиб ребенок
14:53
РФ пока перебросила в Беларусь только носители, ядерного оружия нет, - Наев
14:40
Обновлено
Кремль обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС, Данилов отреагировал
14:38
Повреждение аммиакопровода на Харьковщине: глава ОВА рассказал о ситуации по состоянию на 6 июня
14:31
Эксклюзив
Надо продвигать Украину так, чтобы такие мероприятия как день русского языка в ООН, было позорно устраивать, - журналист Макаров
14:24
Правительство ускорило процедуру оформления паспортов. Подробности
14:23
Обновлено
Дело "Украина против России": в Международном суде ООН начинаются публичные слушания
14:20
Эксклюзив
Закон о запрете российских книг должны принять, чтобы остановить пропаганду РФ, - писательница Гориха-Зерня
14:06
OPINION
Зеленский избрал позу обиженной примадонны
13:58
Обновлено
Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН по подрыву Каховской ГЭС
13:52
В Украине ожидаются дожди, однако есть регионы с сухой погодой: прогноз на 7 июня от Натальи Диденко
13:50
Минобороны РФ предлагает заменить бумажные повестки для россиян СМС-сообщениями
13:48
Порошенко о подрыве Каховской ГЭС: наша миссия – одолеть рашизм
13:44
В Минобороны предупредили об обостренной минной опасности из-за подрыва Каховской ГЭС
13:35
Верховный суд Украины
Верховный Суд заявил о подделке документов для пересечения границы от имени суда
13:33
Россия завела ракетоносители в Черном море в пункты базирования
13:30
Комиссия МКИП подписала акт передачи Киево-Печерской лавры Национальному заповеднику
12:54
ОП: Из-за подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало 150 тонн машинного масла, есть риск утечки еще 300 тонн
12:53
В Минздраве напомнили правила предоставления домедицинской помощи тонущему человеку
12:53
Эксклюзив
В Госпогранслужбе зафиксировали злоупотребление системой "Шлях"
12:40
Из-за подрыва Каховской ГЭС есть риск подтопления Херсонской ТЭЦ
12:32
Наев заверил, что Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ
12:17
Обеспечение людей водой, эвакуация и оценка последствий. Состоялось заседание Госкомиссии по подрыву Каховской ГЭС
12:03
OPINION
Звезда Коломойского окончательно закатилась
12:00
Враг на Донетчине пытается вести штурмовые действия, в то же время на Запорожье обороняется, - ВСУ
11:55
нефть
Мировые цены на нефть упали после объявления о сокращении добычи в Саудовской Аравии
11:48
В Apple анонсировали версию iOS 17: какие обновленные функции появятся в iPhone
11:45
Инфографика
Каким населенным пунктам Херсонщины потенциально грозит подрыв Каховской ГЭС
11:42
После подрыва Каховской ГЭС Зеленский провел срочное заседание СНБО: среди основных вопросов – эвакуация людей
11:39
Партнерский материал
Комфорт для самых маленьких: в Боярском роддоме появилось альтернативное отопление
11:37
Эксклюзив
Подрыв Каховской ГЭС произошел изнутри, - Гуменюк
11:26
В результате вражеских обстрелов повреждены сети облэнерго в 5 регионах Украины
11:08
Обновлено
Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва: затопление грозит 80 населенным пунктам, продолжается эвакуация жителей Херсонщины
11:03
Иран
Иран представил свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету
11:02
Эксклюзив
Расшатывание передних рубежей противника является элементом контрнаступления ВСУ, - офицер ВСУ Лапин
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV