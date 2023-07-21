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Грузия значительно увеличила импорт российского газа за год

21 июля, 2023 пятница
06:27
Экономика

Несмотря на то, что Азербайджан остается основным поставщиком природного газа в Грузию, в стране значительно выросли объемы импорта газа из России

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

В отчете ведомства говорится, что минимальный импорт газа из России был зафиксирован в 2018 году и составил $7,8 млн, то есть менее 3% от общих поставок. Однако в 2021-2022 годах доля импорта газа из РФ превысила 20%, тогда как за шесть месяцев 2023 достигла 29,2%.

По данным службы статистики, наиболее заметным увеличение импорта из России в Грузию было в конце прошлого-начале этого года. В частности, в ноябре 2022 года импорт российского газа составил $20,9 млн (40% общего импорта), в декабре – $38 млн (45%), в январе и феврале 2023 года – $33,3 млн (37%) и $32,9 млн (39%) соответственно.

Общая стоимость российского газа, закупленного в период с января по июнь этого года, превысила $78 млн, что свидетельствует о росте на 140% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Власти Грузии причину увеличения импорта газа из России не называли. Однако глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нормания заявлял, что рост импорта не является тревожным и связан с транзитом газа в Армению.

  • В мае финский государственный оптовый поставщик газа Gasum расторг соглашение с российским Газпромом. Также в Молдове заявили о полном отказе от российского природного газа и электроэнергии.
  • В свою очередь ЕС сократил импорт нефти и газа из России с начала полномасштабной войны в Украину.
Россия
Грузия
газ
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