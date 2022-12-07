Грузия заявила, что будет помогать беженцам, но военную поддержку Украине оказывать не будет
Грузия готова поддерживать украинских беженцев и оказывать другую гуманитарную помощь, но не будет оказывать военную
Об этом 7 декабря заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает Интерфакс-Украина.
"Мы оказываем максимальную помощь находящимся у нас украинским беженцам. Украинские дети получают у нас образование на родном языке. Мы будем рассматривать и оказание другой гуманитарной помощи. Что касается оказания военной помощи, мы раньше четко заявили: мы этого делать не будем", - подчеркнул руководитель. правительства.
"Правящая сила в нашей стране ответственна перед своим народом и руководствуется исключительно интересами своего народа и государства", - добавил он.
- В октябре Гарибашвили говорил, что "задачей всех" должно быть, чтобы война в Украине остановилась как можно скорее.
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