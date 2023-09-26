Грузия запретила вывозить автомобили из стран Евросоюза в Россию и Беларусь

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Запрет на экспорт и реэкспорт европейских автомобилей в РФ и Беларусь, который вступает в силу 26 сентября, предусмотрен 11-м пакетом санкций ЕС, который был утвержден 23 июня. Грузия присоединилась к запрету.

Согласно документам, в Россию запрещено вывозить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров (1,9 литра), а также все электрические и гибридные автомобили.

С 1 августа вступил в силу запрет на поставки в Россию и Беларусь автомобилей американского производства, но реэкспорт автомобилей из Грузии в страны Центральной Азии продолжается и эксперты считают, что часть этих машин затем перенаправляется в Россию.

Грузстат сообщает, если в июле из Грузии в Россию было реэкспортировано 1054 машины общей стоимостью $13,346 млн, а в августе реэкспортировали 85 единиц стоимостью $781,1 тыс. В этом году из Грузии в Россию реэкспортировали 4840 автомобилей стоимостью $65,8 млн.

В этом году общий реэкспорт автомобилей из Грузии достиг $1,178 млрд, что составляет около 33% всего экспорта.