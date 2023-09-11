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Грузия ввела для Китая безвизовый режим

11 сентября, 2023 понедельник
17:38
Мир

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил, что страна с сегодняшнего дня вводит безвизовый режим для граждан Китая

Об этом информирует Первый канал Грузии.

"Туризм для нас очень важен. В прошлом году мы получили прямые доходы от туризма в размере 3 миллиардов 500 миллионов долларов. В этом году мы ожидаем еще большего. Мы работаем на других рынках. Мы хотим привлечь больше туристов в страну", - сказал Гарибашвили.

Премьер рассказал об успешном визите во вторую по величине экономику мира - Китай.

"Одним из наших главных интересов является укрепление торгово-экономических отношений с Китаем, привлечение большего количества инвестиций из Китая и увеличение количества туристов в Грузию. Мы решили с сегодняшнего дня ввести безвизовый режим для граждан Китая", - заявил Гарибашвили.

Сегодня, 11 сентября, премьер издал соответствующий приказ. Он подчеркнул, что безвиз будет стимулировать китайцев к туризму и добавил, что у Грузии есть прямые рейсы.

  • Кроме того, гражданам Украины, Молдовы, Грузии и других стран с безвизовым режимом в 2024 году изменятся правила въезда в ЕС – их обязут оформлять электронное разрешение.
Новости
Китай
Грузия
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