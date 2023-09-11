Грузия ввела для Китая безвизовый режим
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил, что страна с сегодняшнего дня вводит безвизовый режим для граждан Китая
Об этом информирует Первый канал Грузии.
"Туризм для нас очень важен. В прошлом году мы получили прямые доходы от туризма в размере 3 миллиардов 500 миллионов долларов. В этом году мы ожидаем еще большего. Мы работаем на других рынках. Мы хотим привлечь больше туристов в страну", - сказал Гарибашвили.
Премьер рассказал об успешном визите во вторую по величине экономику мира - Китай.
"Одним из наших главных интересов является укрепление торгово-экономических отношений с Китаем, привлечение большего количества инвестиций из Китая и увеличение количества туристов в Грузию. Мы решили с сегодняшнего дня ввести безвизовый режим для граждан Китая", - заявил Гарибашвили.
Сегодня, 11 сентября, премьер издал соответствующий приказ. Он подчеркнул, что безвиз будет стимулировать китайцев к туризму и добавил, что у Грузии есть прямые рейсы.
- Кроме того, гражданам Украины, Молдовы, Грузии и других стран с безвизовым режимом в 2024 году изменятся правила въезда в ЕС – их обязут оформлять электронное разрешение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.24Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное