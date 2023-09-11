Грузия ввела для Китая безвизовый режим

Об этом информирует Первый канал Грузии.

"Туризм для нас очень важен. В прошлом году мы получили прямые доходы от туризма в размере 3 миллиардов 500 миллионов долларов. В этом году мы ожидаем еще большего. Мы работаем на других рынках. Мы хотим привлечь больше туристов в страну", - сказал Гарибашвили.

Премьер рассказал об успешном визите во вторую по величине экономику мира - Китай.

"Одним из наших главных интересов является укрепление торгово-экономических отношений с Китаем, привлечение большего количества инвестиций из Китая и увеличение количества туристов в Грузию. Мы решили с сегодняшнего дня ввести безвизовый режим для граждан Китая", - заявил Гарибашвили.

Сегодня, 11 сентября, премьер издал соответствующий приказ. Он подчеркнул, что безвиз будет стимулировать китайцев к туризму и добавил, что у Грузии есть прямые рейсы.