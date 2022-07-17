Грузия вместо бесплатного жилья украинцам денежные выплатыбудет предлагать
С конца июля грузинские власти прекращают программу обеспечения украинцев жильем, вместо этого предлагает денежные выплаты
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на грузинские СМИ.
Как отмечается в источнике, обеспечение жильем украинских беженцев, уехавших в Грузию из-за полномасштабного вторжения России в Украину, грузинские власти прекращают с 31 июля. Каждый украинец получит денежную помощь.
"Программа обеспечения жильем будет прекращена после 31 июля. Зато с 15 июля украинцам будет предлагаться ежемесячная поддержка в размере 300 грузинских лари на семью и 45 лари на человека дополнительно", - пишет Европейская правда.
Также отмечается, что мэрия Тбилиси надеется на взносы от Управления Верховного комиссара ООН и международной организации World Vision, которые, вероятно, составят 235 лари на человека.
По данным грузинских руководителей, программой поддержки жилья воспользовались более 5 тысяч украинцев, почти половина из них проживает в предоставленных гостиницах за счет грузинских бюджетных средств.
"Расходы из бюджета на такую поддержку к концу июля достигнут 14 млн грузинских лари", - сообщает Европейская правда.
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