Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на грузинские СМИ.

Как отмечается в источнике, обеспечение жильем украинских беженцев, уехавших в Грузию из-за полномасштабного вторжения России в Украину, грузинские власти прекращают с 31 июля. Каждый украинец получит денежную помощь.

"Программа обеспечения жильем будет прекращена после 31 июля. Зато с 15 июля украинцам будет предлагаться ежемесячная поддержка в размере 300 грузинских лари на семью и 45 лари на человека дополнительно", - пишет Европейская правда.

Также отмечается, что мэрия Тбилиси надеется на взносы от Управления Верховного комиссара ООН и международной организации World Vision, которые, вероятно, составят 235 лари на человека.

По данным грузинских руководителей, программой поддержки жилья воспользовались более 5 тысяч украинцев, почти половина из них проживает в предоставленных гостиницах за счет грузинских бюджетных средств.

"Расходы из бюджета на такую поддержку к концу июля достигнут 14 млн грузинских лари", - сообщает Европейская правда.

С начала войны в Украине Грузия приняла более 60 тысяч украинских беженцев

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb