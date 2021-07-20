Грузия вернула "красную" зону карантина: ухудшилась ситуация с коронавирусом

Об этом сообщил председатель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает Эхо Кавказа .

"Сейчас мы в " красной " зоне. Это один из главных поводов для волнения, и должны быть приняты соответствующие меры ", - заявил он.

Гамкрелидзе отметил, что с целью предотвращения распространения коронавируса в стране может быть снова рекомендовано ношение защитных масок на открытом пространстве.

Правительство Грузии рекомендовало обязательное ношение защитных масок на открытом пространстве в людных местах и закрытых помещениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb