Грузия вернула "красную" зону карантина: ухудшилась ситуация с коронавирусом
В Грузии ввели "красную" зону по темпам распространения коронавируса
Об этом сообщил председатель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает Эхо Кавказа .
"Сейчас мы в " красной " зоне. Это один из главных поводов для волнения, и должны быть приняты соответствующие меры ", - заявил он.
Гамкрелидзе отметил, что с целью предотвращения распространения коронавируса в стране может быть снова рекомендовано ношение защитных масок на открытом пространстве.
Правительство Грузии рекомендовало обязательное ношение защитных масок на открытом пространстве в людных местах и закрытых помещениях.
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