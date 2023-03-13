Грузия в очень опасной и тревожной ситуации, - журналистка Ахвледиани
Маргарита Ахвледиани, главный редактор JamNews, отметила, что огромный страх внушает то, что Грузия рядом с Россией - крошечная страна, окруженная российскими базами
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"Грузинское общество достаточно сильно, чтобы не позволить властям предпринять какие-то решительные шаги в сторону России против Украины и отвернуть Грузию от Украины. Я и до победы на этих протестах считала, что мы достаточно сильны, чтобы не позволить отнять у нас будущее. Но пугает то, что население Грузии менее 4 млн и вокруг нас стоят три российских базы, одна из них расположена настолько близко, что на автомобиле можно доехать за полчаса, где-то 30 км. Это крошечная, маленькая страна с соответствующей армией, очень маленькая рядом с Россией. Именно это внушает огромный страх", - сказала грузинская журналистка.
Маргарита Ахвледиани напомнила, что Лавров делал заявление с угрозами Грузии, но не было ни одного комментария со стороны грузинских властей.
"Против своего правительства мы боролись, сражались против тех водометов и газа, а куда же мы пойдем с голыми руками против солдат? Если будет российское вторжение, то что произойдет, когда собственное правительство занимает такую позицию и делает такие заявления? Грузия в очень опасной и тревожной ситуации", - подытожила Ахвледиани.
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