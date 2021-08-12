Грузия усиливает карантин, в частности на три недели останавливают общественный транспорт

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Работа транспорта будет остановлена с 14 августа по 4 сентября.

В Грузии запрещают проведение концертов, фестивалей и спортивных турниров, кроме международных. Детские развлекательные центры также закрывают.

Заведениям питания запретили работать после 23:00. Работодателям рекомендуют максимально организовать дистанционную работу.