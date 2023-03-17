Ситуация в Грузии интересна нам потому, что, по большому счету, Грузия представляет собой "модульный проект" для московитов по "реинтеграции" бывших государств СССР в свое новое имперское пространство.

Почему так важна Грузия? И почему именно на нем "отрабатывали" технологии, которые потом переносили и на Украину (и, очевидно, планировали переносить и на последующие государства позже)?

Государства, возникшие на месте бывшего СССР, очень условно можно разделить на две большие группы (хотя ясно, что в рамках этих групп сами эти государства очень отличны).

Государства, возникшие на месте бывшего СССР, очень условно можно разделить на две большие группы (хотя ясно, что в пределах этих групп сами эти государства очень отличны)

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Первая – это те, которые продолжали существовать как сателлиты Москвы. Самый яркий пример — Беларусь, так и не ставшая полноценным независимым государством, а до сих пор существующая в статусе протектората. С ними все просто. Только подавляй периодически попытки восстания. Делать это не так сложно, поскольку развитие гражданского общества удалось притормозить, отсутствуют институты, альтернатив никто не знает.

Вторая группа – это государства, которые избрали себе по направлению движения – от Москвы. Преимущественно - в "западном направлении". Естественно, эти страны тоже распадаются на подгруппы. Есть Эстония, Латвия и Литва, которые, используя свой государственный опыт прошлого, сразу четко двинулись в ЕС и НАТО, успев спрятаться под "зонтиком", пока Москва переживала очередное "смутное время".

А есть Грузия, Молдова и Украина, которых ждали 30 лет скитаний, революций и войн. В конце концов, Европа получила в виде нападения московитов на Украину величайшую войну за 70 лет.

При этом, в кремле выразительны намерения вернуть под свой контроль весь бывший СССР, да и бывший "Варшавский блок". Об этом они, собственно, и заявили в "ультиматуме" для США и НАТО с 2021 года. Следовательно, и Литву с Эстонией тоже хотят "возвращать". Несмотря на членство в НАТО. И в Вильнюсе, Риге и Таллине это прекрасно понимают.

В кремле выразительны намерения вернуть под свой контроль весь бывший СССР, да и бывший "Варшавский блок". Об этом они, собственно, и заявили в "ультиматуме" для США и НАТО с 2021 года.

Но одно дело — укреплять режим Лукашенко в Беларуси, где кроме этого режима собственно ничего не было, а другое дело — втянуть общества, привыкшие развиваться на других началах. Здесь нужен другой подход. И его "обкатывали" в Грузии. Думаю, и для Украины готовили что-нибудь в этом же ключе.

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Смысл этого подхода таков. Часть государства оккупирует и аннексирует. Сопровождаешь это военным террором, который должен создать впечатление, что защиты от этого террора нет. И дальше продвигаешь на не аннексированной территории лояльных тебе политиков, которые не демонстрируют эту лояльность прямо, но делают то, что тебе нужно. При этом опираются они не на "любовь" к московитам, а сугубо на парализующий путь. Мол, поскольку ты ничего с московитской угрозой поделать не можешь, то надо "не провоцировать".

Итак, схема такова: 1) дробим государство, какие-то части аннексируем напрямую, где-то ставим политическим способом лояльных политиков; 2) опираемся на страх, устрашение и пропаганду, "чтобы не было повторения такой войны".

Нынешний грузинский режим так ценен для кремля, поскольку вселяет в них веру, что так же можно "вернуть Украину": половину "присоединить к России", где-то в Центральной Украине поставить марионеточные режимы, а во Львове - "рассказывающее правительство". что "москали - звери, но лучше их не провоцировать"

В случае Грузии это сработало. Поэтому нынешний грузинский режим так ценен для кремля, поскольку вселяет в них веру, что так же можно "вернуть Украину": половину "присоединить к России", где-то в Центральной Украине поставить марионеточные режимы, а во Львове - "правительство", которое будет рассказывать, что "москали - звери, но лучше их не провоцировать". Разумеется, все это — глупый стул сознания шизо-идеологов, но, глядя на Грузию, понимаешь, какое будущее в кремле могли планировать для Украины.

Поэтому так боятся кремлевские пропагандисты вроде Симоньян и обещают "стереть Тбилиси в прах", ведь понимают, что все их попытки обмануть ход истории — бесполезны. И Грузия тоже уже возвращается на нормальный, магистральный путь развития, хотя там, очевидно, еще будет долгая и сложная борьба. Но и в Беларуси тоже рухнет режим Лукашенко, и все остальные марионеточные режимы.

Можно бесконечно выстраивать сложные технологические конструкты, выстраивать механизм террора, стремиться всех испугать... Но саму историю не испугаешь никогда.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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