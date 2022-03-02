Грузия срочно подает заявку на вступление в ЕС
Грузия срочно подает заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза
Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, сообщает Новости Грузия .
"Правительство Грузии под руководством премьер-министра Ираклием Гарибашвили в срочном порядке уже готовит заявку на приобретение статуса кандидата в члены Евросоюза, которое будет представлено в структуры ЕС завтра. Призываем ЕС в чрезвычайном порядке рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в ЕС", - сказал Кобахидзе.
В правительстве Грузии неоднократно заявляли, что планируют подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году. По словам Кобахидзе, ускорить этот процесс они решили "с учетом политического контекста и новой реальности".
Власти Грузии сделали это заявление после того, как Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
В настоящее время пять стран имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз: Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (2009), Сербия (2009), Турция (1987) и Черногория (2008).
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