Грузия сенсационно обыграла Швецию с Ибрагимовичем в отборе на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч проходил в Батуми. Букмекеры прогнозировали, что Швеция без проблем победит в гостях, но Грузия неожиданно оказалась сильнее. Дубль оформил 20-летний Хвич Кварацхелия.



Звезда сборной Швеции Златан Ибрагимович провел на поле весь матч.



У Грузии уже нет шансов на выход в финальную часть ЧМ-2022. Швеция борется за путевку на мундиаль с греками и испанцами. У шведов 15 очков после 7 матчей. Испания имеет 13 пунктов, а греки – 9 – у команд по 6 сыгранных встреч.



ЧМ-2022



Квалификация. 9-й тур



11 ноября



Грузия – Швеция 2:0



Голы: Кварацхелия, 61, 78

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