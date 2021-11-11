Грузия сенсационно обыграла Швецию с Ибрагимовичем в отборе на ЧМ-2022
В 9 туре отбора на ЧМ-2022 сборная Грузии неожиданно победила Швецию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в Батуми. Букмекеры прогнозировали, что Швеция без проблем победит в гостях, но Грузия неожиданно оказалась сильнее. Дубль оформил 20-летний Хвич Кварацхелия.
Звезда сборной Швеции Златан Ибрагимович провел на поле весь матч.
У Грузии уже нет шансов на выход в финальную часть ЧМ-2022. Швеция борется за путевку на мундиаль с греками и испанцами. У шведов 15 очков после 7 матчей. Испания имеет 13 пунктов, а греки – 9 – у команд по 6 сыгранных встреч.
ЧМ-2022
Квалификация. 9-й тур
11 ноября
Грузия – Швеция 2:0
Голы: Кварацхелия, 61, 78
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