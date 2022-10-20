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Грузия с начала года увеличила товарооборот с Россией на 50%

20 октября, 2022 четверг
15:39
Мир

За период войны в Украине Грузия увеличила товарооборот с Россией на 50%. Это произошло, в частности, за счет увеличения импорта нефтепродуктов из РФ

Об этом передает "Новости-Грузия" со ссылкой на отчет национальной службы статистики "Сакстат".

Отмечается, что за девять месяцев, с января по сентябрь, экспорт вырос на 11% до 473 млн долларов, импорт – на 73%, до 1,24 млрд долларов. Увеличение товарооборота с Россией произошло за счет увеличения импорта нефтепродуктов.

Если за 9 месяцев 2021 года Грузия закупила у РФ нефти на 96 миллионов долларов, то в 2022 году эта цифра увеличилась до 431 миллиона долларов. Таким образом, РФ для Грузии стала крупнейшим импортером нефти.

Также возрос импорт российского кокса, муки, маргарина.

Среди товаров, для которых наблюдается рост экспорта – грузинское вино, проданное в Россию на 15% больше, чем за этот период в 2021 году.

Также существенно вырос реэкспорт авто из Грузии в РФ: за девять месяцев 2021 года в Россию экспортировали около 2 тысяч авто, а в 2022 году – 3,2 тысячи.

  • 6 июля в Bloomberg заявили, что Китай и Индия весной купили у России энергоносителей на $24 млрд. Россия в условиях санкций начала предлагать свои энергоносители со значительным дисконтом. Однако в целом цены на них на фоне энергетического кризиса в мире заметно выросли по сравнению с уровнем прошлого года.

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