Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Грузия: Революция роз-2?
OPINION

Грузия: Революция роз-2?

Олег Манчура
8 мартa, 2023 среда
14:09
Мнение

Закон об иностранных агентах — калька из российского, это как диктаторские законы 16 января 2014 года в Украине

Кратко о ситуации в Грузии:

1. Протестанты строят баррикады.

Мои друзья, которые сейчас на Шота Руставели, сетуют, что нет организаторов, нет финансирования, протест стихийный и не подготовлен.

Я же им пишу, что это еще не означает поражение: у нас в 2013 было то же самое.

2. Президент Саломе Зурабашвили заявила, что наложит вето на закон об иностранных агентах.

Нужно сделать маленькое объяснение, потому что у нас принято проклинать всю грузинскую власть.

Зурабашвили – давняя оппонентка Саакашвили, но была министром иностранных дел у него.

Родилась во Франции.

Да, ее кандидатура была поддержана собственником государства — Иванишвили, но Зурабашвили эволюционировала к критике власти, как и ее предшественник Маргвелашвили.

Саломе хотела прилететь в Киев после вторжения — правительство Гарибашвили ей запретило это делать.

Саломе обвиняло правительство Гарибашвили в провале обретения статуса кандидата в члены ЕС.

Саломе публично осуждала антизападную риторику коллаборантского режима и превращение Грузии в сателлита РФ. И хотя функционал президента в Грузии ограничен — она все же Верховный Главнокомандующий, а значит, сохраняет влияние

Читайте также: В Грузии задержали 66 участников протестов под зданием парламента, оппозиция анонсировала новые митинги

Саломе публично осуждала антизападную риторику коллаборантского режима и превращение Грузии в сателлита РФ.

И хотя функционал президента в Грузии ограничен — она все же Верховный Главнокомандующий, а значит, сохраняет влияние.

3. Почему разразились протесты?

Это провокация властей.

Закон об иностранных агентах — калька из российского, это как диктаторские законы 16 января 2014 года в Украине.

Пропутинский режим пошел ва-банк.

Никакого практического смысла эти законы не имеют: Грузия — не Россия, там гранты от Запада не вызывают общественного порицания, скорее наоборот.

4. Зачем было провоцировать?

Существует версия, что США вплотную подошли к введению санкций против Иванишвили.

Кстати, Украина это давно сделала.

А если введут США, то и Евросоюз.

Когда я был в Грузии осенью друзья тыкали пальцем в его стеклянное гнездо над Тбилиси и говорили:

– Ему уже некуда отсюда. Только в Россию. И еще в арабские страны. Он боится быть арестованным. В другие страны вместо него летает его сын.

По сути, Иванишвили как Коломойский в Украине: уехать означает потерять свободу.

Существует версия, что США вплотную подошли к введению санкций против Иванишвили.

Если США введут санкции, то это коснется и сына — все пойдет прахом.

Иванишвили сыграл на опережение.

Оппозиция недееспособна. Саакашвили своей авантюрой еще больше ослабил ее.

Поэтому план прост: провокация неподготовленного протеста и его разгром.

Водометы, газ, коктейли Молотова и десятки пострадавших уже есть.

Кадры с космонавтами до боли напоминают Майдан в 2013 году.

В конце концов у Янека тоже собирались малой кровью показать, кто дома хозяин и обеспечить себе спокойное переизбрание в 2015 году.

5. Что будет дальше?

Здесь вариантов больше, чем в Украине в 2014 году.

– Фактор президента Зурабашвили, которая может сбалансировать ситуацию и остановить эскалацию.

- фактор США, серьезно взявшихся за Южный Кавказ (в том числе и Армению). Потому еще 14 февраля Байден назначил нового посла. Иванишвили хотел воспользоваться этим окном? Впрочем, не получилось: посольство США уже заявило "это черный день в истории демократии", а Госдеп пригрозил санкциями за разгон мирного протеста.

- Фактор РФ, которая в нескольких десятках километров от Тбилиси имеет военные базы. И хотя сил у них уже нет, но когда русские действовали рационально? Однако любая попытка помочь правительству будет означать войну.

РФ в нескольких километрах от Тбилиси имеет военные базы. И хотя сил у них уже нет, но когда русские действовали рационально? Однако любая попытка помочь правительству будет означать войну

- Если власть не просчитала силу сопротивления, то отступит: закон принят в первом чтении. Тогда протест заглохнет, как это уже не раз было в последнее время.

– Если власть такой реакции и хотела, то попытается завершить дело силой и после разгона последуют репрессии, в российском стиле.

В любом случае Грузия сейчас на развилке: Беларусь или Украина?

И один, и другой сценарий будут означать жертвы. Но во втором будет сохранено достоинство.

- И тогда уже безразлично, какой сценарий выберет власть и ее хозяева в Москве, потому что будет украинский сценарий.

Впрочем, не исключен и еще один: передышка и подготовка к решающей стычке позже.

Что хочет власть, а что примет народ, поймем завтра утром.

Тогда свои ставки сделают и большие игроки.

Если за ночь не зачистят, то шансы удержать ситуацию у Бидзины резко снизятся.

А пока, по оценкам грузин, массовость и упрямство, которую демонстрируют люди, можно сравнить разве что с Революцией Роз.

Между прочим, президент Саломе Зурабашвили как раз сейчас в США. Это сокращает коммуникационную дистанцию. От ее поведения многое будет зависеть.

Источник

Об авторе: Олег Манчура, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Россия
Грузия
Революция Достоинства
США
Читайте также:
Верховна Рада
6 мартa, 2023 понедельник
В Раде предлагают оставить 8 марта выходным, но переименовать праздник согласно практике ООН
Верховна Рада
7 мартa, 2023 вторник
Движение "Чесно" составило рейтинг партий, депутаты которых взяли в руки оружие и защищают страну
Сергій Ребров
8 мартa, 2023 среда
Ребров поставил точку в разговорах о его назначении в сборную Украины
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.16
    Покупка 38.16
    Продажа 39.02
  • EUR
    Покупка 40.02
    Продажа 40.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
8 мартa
13:59
Россияне на оккупированных территориях угрожают лишить соцпомощи жителей, которые не оформят паспорта РФ, – ЦНС
13:36
ООН: власть талибов в Афганистане ввела самые большие репрессии в мире против женщин
13:35
СИЗО Ростов
В симферопольском СИЗО нашли еще одного похищенного украинца, – Крымская правозащитная группа
13:23
Эксклюзив
Крым
Нет вариантов для наступления россиян на Лиман в ближайшее время, – военный эксперт Коваленко
13:22
В Бердянске оккупанты ходят по домам семей, которые не отдали детей в российские школы, - ЦНС
13:13
"Это было бы комплиментом, но это не мы": Резников отрицает причастность Украины ко взрывам на российских газопроводах
13:10
ВАКС заочно арестовал бизнесмена Бахматюка за взятку экс-главе ДФС
13:00
Украина получит 21 танк Leopard от Германии и Португалии до конца марта, - министр обороны ФРГ Писториус
12:52
Китай анализирует ход войны в Украине и изучает, как противодействовать Javelin и сбивать спутники Starlink, - Reuters
12:42
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 2–8 марта. Защитники Бахмута выстраивают новую линию защиты в городе
12:35
СБУ разоблачила схему частной компании, пытавшейся похитить государственный газ на 100 млн грн
12:27
Власть Киева рассмотрит петицию о сокращении комендантского часа в столице
12:23
Обновлено
Обстрелы Донетчины: атакованы дома, школа и коксохимический завод
12:21
Иран тайком передал России 100 млн патронов и 300 тыс. снарядов, - Sky News
12:04
OPINION
Как обеспечить экономический рост в условиях войны
12:03
Россия убрала все ракетоносители из Черного и Азовского морей
11:57
G7 поздравила Кривоноса с назначением главой НАБУ: работа учреждения должна быть свободна от политического вмешательства
11:51
Оккупанты снесли многоэтажку в Мариуполе, в подвале которой было 200 тел погибших, — Андрющенко
11:48
Резников заявил, что Украине нужно в 4 раза больше снарядов, чем предлагает Европа
11:42
Южная Корея разрешила Польше поставлять Украине САУ Krab со своими деталями, - Reuters
11:39
Эксклюзив
Российские власти убедили людей, что их величие - в праве на возможность уничтожать соседей, - аналитик Бурковский
11:37
Экс-тренер национальной команды Украины раскритиковал Петракова за вызов игроков из РФ в сборную
10:46
В энергосистеме зафиксирован профицит мощности, ситуация со светом будет стабильной при отсутствии новых атак, – Укрэнерго
10:39
Эксклюзив
Молодежь восприняла законопроект об иноагентах как месседж от власти, что она может превратить Грузию в РФ, - политолог Васадзе
10:21
Эксклюзив
Ночью ВСУ уничтожили два вражеских "шахеда", - Игнат
10:15
Инфографика
Курс валют на 8 марта: цена доллара и евро в обменниках
10:09
OPINION
"Казус 8 марта": украинцев готовят к демократии из "Колхоза животных"
10:05
Лучший футболист Грузии поддержал протесты в стране
10:00
В селе на Херсонщине сдетонировала российская взрывчатка, ранен местный житель
09:50
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия сейчас в решающей фазе исчерпания возможностей в Донецкой области, - Згурец
09:47
Генсек ООН Гутерреш прибыл в Киев
09:37
Война в Украине начнет сходить на нет, до конца года мы начнем входить в фазу дипломатии, - экс-директор совбеза США по делам Европы Виндман
09:37
Обновлено
В Грузии задержаны 66 протестующих под зданием парламента, оппозиция анонсировала новые митинги
09:21
Пентагон
Бюджет Пентагона в следующем году получит рекордную сумму на закупку вооружения, - Bloomberg
09:18
С начала полномасштабной войны в Украине погибли 464 ребенка, более 900 ранены
09:02
Британская разведка указала на дилемму РФ после неудачного штурма Угледара
08:31
За сутки враг 61 раз обстрелял Херсонщину, выпустив более 300 снарядов
08:15
Инфографика
На фото потери россиян
Потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 155 тыс. погибшими, - Генштаб
08:07
OPINION
Требуется системное наказание за совершение системного зла
07:59
Россияне тяжелой артиллерией обстреляли громаду на Днепропетровщине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV