Грузия: Революция роз-2?
Закон об иностранных агентах — калька из российского, это как диктаторские законы 16 января 2014 года в Украине
Кратко о ситуации в Грузии:
1. Протестанты строят баррикады.
Мои друзья, которые сейчас на Шота Руставели, сетуют, что нет организаторов, нет финансирования, протест стихийный и не подготовлен.
Я же им пишу, что это еще не означает поражение: у нас в 2013 было то же самое.
2. Президент Саломе Зурабашвили заявила, что наложит вето на закон об иностранных агентах.
Нужно сделать маленькое объяснение, потому что у нас принято проклинать всю грузинскую власть.
Зурабашвили – давняя оппонентка Саакашвили, но была министром иностранных дел у него.
Родилась во Франции.
Да, ее кандидатура была поддержана собственником государства — Иванишвили, но Зурабашвили эволюционировала к критике власти, как и ее предшественник Маргвелашвили.
Саломе хотела прилететь в Киев после вторжения — правительство Гарибашвили ей запретило это делать.
Саломе обвиняло правительство Гарибашвили в провале обретения статуса кандидата в члены ЕС.
Саломе публично осуждала антизападную риторику коллаборантского режима и превращение Грузии в сателлита РФ. И хотя функционал президента в Грузии ограничен — она все же Верховный Главнокомандующий, а значит, сохраняет влияние
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Саломе публично осуждала антизападную риторику коллаборантского режима и превращение Грузии в сателлита РФ.
И хотя функционал президента в Грузии ограничен — она все же Верховный Главнокомандующий, а значит, сохраняет влияние.
3. Почему разразились протесты?
Это провокация властей.
Закон об иностранных агентах — калька из российского, это как диктаторские законы 16 января 2014 года в Украине.
Пропутинский режим пошел ва-банк.
Никакого практического смысла эти законы не имеют: Грузия — не Россия, там гранты от Запада не вызывают общественного порицания, скорее наоборот.
4. Зачем было провоцировать?
Существует версия, что США вплотную подошли к введению санкций против Иванишвили.
Кстати, Украина это давно сделала.
А если введут США, то и Евросоюз.
Когда я был в Грузии осенью друзья тыкали пальцем в его стеклянное гнездо над Тбилиси и говорили:
– Ему уже некуда отсюда. Только в Россию. И еще в арабские страны. Он боится быть арестованным. В другие страны вместо него летает его сын.
По сути, Иванишвили как Коломойский в Украине: уехать означает потерять свободу.
Существует версия, что США вплотную подошли к введению санкций против Иванишвили.
Если США введут санкции, то это коснется и сына — все пойдет прахом.
Иванишвили сыграл на опережение.
Оппозиция недееспособна. Саакашвили своей авантюрой еще больше ослабил ее.
Поэтому план прост: провокация неподготовленного протеста и его разгром.
Водометы, газ, коктейли Молотова и десятки пострадавших уже есть.
Кадры с космонавтами до боли напоминают Майдан в 2013 году.
В конце концов у Янека тоже собирались малой кровью показать, кто дома хозяин и обеспечить себе спокойное переизбрание в 2015 году.
5. Что будет дальше?
Здесь вариантов больше, чем в Украине в 2014 году.
– Фактор президента Зурабашвили, которая может сбалансировать ситуацию и остановить эскалацию.
- фактор США, серьезно взявшихся за Южный Кавказ (в том числе и Армению). Потому еще 14 февраля Байден назначил нового посла. Иванишвили хотел воспользоваться этим окном? Впрочем, не получилось: посольство США уже заявило "это черный день в истории демократии", а Госдеп пригрозил санкциями за разгон мирного протеста.
- Фактор РФ, которая в нескольких десятках километров от Тбилиси имеет военные базы. И хотя сил у них уже нет, но когда русские действовали рационально? Однако любая попытка помочь правительству будет означать войну.
РФ в нескольких километрах от Тбилиси имеет военные базы. И хотя сил у них уже нет, но когда русские действовали рационально? Однако любая попытка помочь правительству будет означать войну
- Если власть не просчитала силу сопротивления, то отступит: закон принят в первом чтении. Тогда протест заглохнет, как это уже не раз было в последнее время.
– Если власть такой реакции и хотела, то попытается завершить дело силой и после разгона последуют репрессии, в российском стиле.
В любом случае Грузия сейчас на развилке: Беларусь или Украина?
И один, и другой сценарий будут означать жертвы. Но во втором будет сохранено достоинство.
- И тогда уже безразлично, какой сценарий выберет власть и ее хозяева в Москве, потому что будет украинский сценарий.
Впрочем, не исключен и еще один: передышка и подготовка к решающей стычке позже.
Что хочет власть, а что примет народ, поймем завтра утром.
Тогда свои ставки сделают и большие игроки.
Если за ночь не зачистят, то шансы удержать ситуацию у Бидзины резко снизятся.
А пока, по оценкам грузин, массовость и упрямство, которую демонстрируют люди, можно сравнить разве что с Революцией Роз.
Между прочим, президент Саломе Зурабашвили как раз сейчас в США. Это сокращает коммуникационную дистанцию. От ее поведения многое будет зависеть.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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