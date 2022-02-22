Грузия рекомендовала сотрудникам своего посольства в Украине эвакуировать семьи из Киева
МИД Грузии рекомендовал сотрудникам своего посольства эвакуировать семьи из Киева, но сами дипломаты продолжат работать в Украине
Об этом заявили в МИД Грузии, передает Interpressnews .
На вопрос, ограничат ли работу грузинского посольства в Киеве, в ведомстве отметили, что дипломаты будут работать в Украине и дальше.
"Председатель и сотрудники дипломатической миссии Грузии в Украине остаются на месте. Грузинским дипломатам была предоставлена только рекомендация, при желании, принять решение о вывозе семей", - подчеркнули в МИД Грузии.
- Напомним, ранее сообщалось, что Грузия не планирует эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.
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