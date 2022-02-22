Грузия рекомендовала сотрудникам своего посольства в Украине эвакуировать семьи из Киева

Об этом заявили в МИД Грузии, передает Interpressnews .



На вопрос, ограничат ли работу грузинского посольства в Киеве, в ведомстве отметили, что дипломаты будут работать в Украине и дальше.



"Председатель и сотрудники дипломатической миссии Грузии в Украине остаются на месте. Грузинским дипломатам была предоставлена только рекомендация, при желании, принять решение о вывозе семей", - подчеркнули в МИД Грузии.

Напомним, ранее сообщалось, что Грузия не планирует эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb