Грузия разрешила поставки мяса птицы из Украины
Украина и Грузия согласовали форму сертификата на экспорт из Украины мяса, субпродуктов и других продуктов птицеводства
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Компетентные органы Украины и Грузии согласовали форму сертификата на экспорт из Украины мяса, субпродуктов и других продуктов птицеводства", - говорится в сообщении.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинские компании отрасли птицеводства получили новые возможности экспорта в Грузию.
Как отметила глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, Грузия является важным торговым партнером Украины.
"Сейчас дополнительные возможности для экспорта в эту страну получили украинские птицеводы. Уверена, что в дальнейшем двусторонние торговые отношения между странами будут только расти", - цитирует пресс-служба слова Магалецкой.
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