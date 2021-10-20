Грузия разрешила поставки мяса птицы из Украины

Об этом сообщает Правительственный портал.



"Компетентные органы Украины и Грузии согласовали форму сертификата на экспорт из Украины мяса, субпродуктов и других продуктов птицеводства", - говорится в сообщении.



По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинские компании отрасли птицеводства получили новые возможности экспорта в Грузию.



Как отметила глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, Грузия является важным торговым партнером Украины.



"Сейчас дополнительные возможности для экспорта в эту страну получили украинские птицеводы. Уверена, что в дальнейшем двусторонние торговые отношения между странами будут только расти", - цитирует пресс-служба слова Магалецкой.

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