Грузия разрешила местной авиакомпании летать в РФ
Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на регулярные рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси с 20 мая
Об этом говорится в заявлении Агентства гражданской авиации Грузии.
"Georgian Airways начинает регулярные рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси. С 20 мая рейсы будут выполняться 7 раз в неделю. Агентство гражданской авиации Грузии сегодня, 16 мая выдало авиакомпании необходимое разрешение на выполнение полетов", - говорится в сообщении.
- 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки.
- ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
- 15 мая Агентство гражданской авиации Грузии выдало первое разрешение на полеты – летать разрешить российской компании "Азимут".
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