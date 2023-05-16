Грузия разрешила местной авиакомпании летать в РФ

Об этом говорится в заявлении Агентства гражданской авиации Грузии.

"Georgian Airways начинает регулярные рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси. С 20 мая рейсы будут выполняться 7 раз в неделю. Агентство гражданской авиации Грузии сегодня, 16 мая выдало авиакомпании необходимое разрешение на выполнение полетов", - говорится в сообщении.