Грузия проиграла Косово в квалификации ЧМ-2022 из-за автогола экс-игрока "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На 18-й минуте матча автоголом отметился экс-защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава. Это был единственный гол во встрече, поэтому сборная Грузии потерпела поражение.



В сборной Грузии дебютировал Георгий Цитаишвили - чемпион мира U20 в составе сборной Украины.



ЧМ-2022



Квалификация. 4-й тур. Группа B



2 сентября



Грузия - Косово 0:1



Гол: Хочолава, 18 (авт)

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