Грузия проиграла Косово в квалификации ЧМ-2022 из-за автогола экс-игрока "Шахтера"
В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Грузии минимально проиграла Косово
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 18-й минуте матча автоголом отметился экс-защитник донецкого "Шахтера" Давид Хочолава. Это был единственный гол во встрече, поэтому сборная Грузии потерпела поражение.
В сборной Грузии дебютировал Георгий Цитаишвили - чемпион мира U20 в составе сборной Украины.
ЧМ-2022
Квалификация. 4-й тур. Группа B
2 сентября
Грузия - Косово 0:1
Гол: Хочолава, 18 (авт)
- 1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу сыграла вничью против Казахстана.
- В другом матче квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Франции неожиданно сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной .
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