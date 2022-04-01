Грузия присоединяется к международным санкциям против России, - CNN

Об этом говорится в заявлении президентки Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN.

"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против России, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", - заверила Зурабишвили.

По словам президентки, Грузия также поддержала все международные резолюции, создаваемые для поддержки Украины.



Также Зурабишвили считает, что Путин пока не определился с конечной целью своих действий.



"Каков бы ни были намерения РФ в начале ее нападения на Украину, своих целей России достичь не удалось", - считает она.



Президентка Грузии также сообщила о большом количестве беженцев на территории Грузии, среди которых не только украинцы, спасающиеся от войны, но и бегущие от "путинского режима" россияне.

В начале войны Грузия отказалась присоединяться к санкциям стран ЕС и США против России.

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