Грузия присоединится к операции НАТО в Средиземном море

Об этом пишет издание "Эхо Кавказа".

После окончания учений страна напрямую присоединится к операции. Отмечается, что Грузия стала первой страной, не входящей в Альянс, но имеющей статус оперативного партнера по обеспечению морской безопасности.

В задачи операции "Морской страж" входят: борьба с терроризмом, содействие свободному передвижению на море, повышение возможностей безопасности на море, предотвращение незаконной экономической деятельности.