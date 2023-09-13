Грузия присоединится к операции НАТО в Средиземном море
Тактическая группа Береговой охраны Пограничной полиции Грузии из 12 человек отправилась в Грецию, чтобы принять участие в учениях для операции НАТО "Морской страж"
Об этом пишет издание "Эхо Кавказа".
После окончания учений страна напрямую присоединится к операции. Отмечается, что Грузия стала первой страной, не входящей в Альянс, но имеющей статус оперативного партнера по обеспечению морской безопасности.
В задачи операции "Морской страж" входят: борьба с терроризмом, содействие свободному передвижению на море, повышение возможностей безопасности на море, предотвращение незаконной экономической деятельности.
- 11 сентября СМИ сообщили, что, чтобы отработать противостояние российской агрессии, НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны - в них примут участие более 40 тысяч военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.56 Покупка 37.56Продажа 38.25
- EUR Покупка 40.42Продажа 41.43
- Актуальное
- Важное