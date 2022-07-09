Грузия приняла более 60 тысяч украинских беженцев, - МВД

Об этом пишет JAM-news.

Издание сообщает, что им пришлось пройти фильтрационные лагеря, территорию страны-агрессора и многие другие препятствия.

В правительстве Грузии говорят, что оказывают всю необходимую помощь прибывшим в страну украинским беженцам – в частности жилье, продукты питания и т.д. Однако, как оказалось, через четыре месяца после начала войны в Грузии нет единого плана помощи украинским беженцам и конкретного ведомства, отвечающего за управление этим процессом.

Издание рассказывает историю 33-летнего Ивана, покинувшего Мариуполь вместе с женой и маленьким сыном 17 марта после того, как город перешел под контроль России. Их выбор был ограничен – они могли покинуть город только в направлении России.

"Везде царил хаос. Мобильные операторы не работали, люди друг у друга узнавали, куда идти. Выехали из Мариуполя в Запорожье. Я испугался, в моей машине был восьмилетний ребенок, и я не знал, что будет дальше. Официального зеленого коридора не было. Нам просто сказали, что нас пропустят", – рассказывает он.

Перед машиной Ивана ехала огромная колонна. Чтобы не попасть в тянучку, он решил навестить родителей в селе Ялта (Мангушский район, Донецкая область). Говорит, что именно это спасло его семью – впереди двигавшаяся колонна была уничтожена.

Иван с женой и детьми пробыл в Ялте почти месяц. Им пришлось пройти фильтрацию в поселке городского типа Мангуш между Ялтой и Мариуполем.

Фильтрация – это процедура тщательного осмотра в специально обустроенных местах, называемых фильтрационными лагерями. Эти лагеря созданы российскими военными в оккупированных селах Донецкой и Луганской областей. Их часто устанавливают в зданиях полиции. Сюда попадают украинцы, бегущие из оккупированных городов. Без этой проверки украинцы не могут уехать с оккупированных территорий.

Иван был зарегистрирован 2100 в списке. Проверка занимала время. За месяц "отфильтровали" всего 190 семей. Иван понимал, что ждать придется долго, и дал россиянам взятки: "Не скажу, сколько, но получилось. Вскоре нас выпустили из очереди"

В фильтрационный лагерь Иван уже приблизительно знал, о чем его будут спрашивать, поэтому был готов. Он заранее удалил с телефона все "подозрительные" фотографии, контакты и сообщения. Вопросы касались преимущественно того, воевал ли он или нет, имел ли отношение к войне. Проверка длилась около 40 минут:

"Меня раздели, проверили мои татуировки, обыскали мой телефон и компьютер, взяли отпечатки пальцев и сфотографировали".

18 апреля Иван вместе с женой и детьми покинул Ялту и прибыл в пограничный с Россией город Новоазовск. Ему пришлось пройти еще одну проверку – в ФСБ России. Пять дней они были вынуждены ночевать в машине у российской границы. Затем снова началась стандартная процедура проверки:

"Нас снова обыскали, проверили телефоны. Здесь все было гораздо серьезнее. Им не понравилось мое тату — у меня на колене большой медведь. Они утверждали, что медведь – это символ России, я объяснял, что это только произведение искусства и не имеет в России никакого отношения".

Затем семья была в Ростове, Пятигорске и Владикавказе.

На территории России семья Ивана прошла около десяти постов. Процедура повсюду была одинаковой. Последний досмотр им пришлось пройти на границе с Грузией. Там задавали много вопросов – кто они откуда куда едут. Уже на грузинской стороне у них попросили номер телефона человека, который должен был встретить их в Грузии.

"Грузинской SIM-карты у меня не было, украинскую я не поймал, поэтому я не мог ничего показать. Мы вернулись к границе с Россией, включили интернет и взяли контакты тех знакомых, которые уже приехали в Тбилиси".

Но снова пересечь границу не удалось – грузинские пограничники потребовали у всех проездные паспорта.

"У меня был загранпаспорт, у жены нет, хотя мы знали, что в Грузии принимают украинцев без загранпаспортов. Поэтому мы не переживали по этому поводу", - объясняет Иван.

"Мы с женой вернулись, сели и начали плакать. Грузия была нашей последней надеждой. Мы не могли вернуться в Россию, мы просто не могли быть там, откуда нас обстреливали. Шансов вернуться в Украину через Россию просто не было, нас никто бы не пустил. . Мы не знали, что делать. Мы до сих пор не знаем, почему нас не пустили".

Иван снимал комнату во Владикавказе. Все бумаги, которые имел, перевел с украинской, сначала на русскую, а затем на английскую, и в третий раз поехал на границу Грузии: "На этот раз нас пропустили. Мы вздохнули с облегчением".

По прибытии в Грузию Ивана, его жену и 8-летнего сына мэрия Тбилиси разместила в одной из гостиниц. С тех пор они живут в Тбилиси.

Издание сообщает, что часть приехавших в Грузию украинцев живут в гостиницах, которые выделяет государство, некоторым помогают отдельные лица и частные отели, некоторые останавливаются у друзей или родственников. Однако единого ведомства, координирующего процесс расселения беженцев, нет. Мэрия Тбилиси помогает оставшимся в Тбилиси и не нашел жилье самостоятельно. В Батуми этим занимается мэрия Батуми.

В мэрии Тбилиси JAMnews сообщили, что для украинских беженцев выделено 33 отеля по всему городу. В этих отелях уже поселили 2671 беженца, в том числе 636 детей. Чтобы прибывшие в Грузию украинцы получили жилье в мэрии, необходимо позвонить на специальную горячую линию – 0 322 72 22 22.

По состоянию на 30 июня в отелях Тбилиси находилось 100 свободных мест и 37 номеров. Мэрия Тбилиси оплачивает аренду гостиницы и питания. С владельцами гостиницы заключен договор до 1 августа, а это значит, что до этой даты людей оттуда никто не будет выселять.

12 июня мы писали об истории украинцев, выехавших с оккупированных территорий в Грузию и находившихся в фильтрационных лагерях.

25 июня вице-премьер Ирина Верещук рассказала , что депортированные украинцы смогут возвращаться в Украину без документов и обратиться за помощью с приобретением билетов домой.

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