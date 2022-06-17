Грузия поздравила Украину и Молдову с получением статуса кандидатов в ЕС

Об этом сообщает Rustavi2 .

"Мы поздравляем Украину и Молдову с получением статуса кандидата в ЕС, который будет окончательно подтвержден Советом Евросоюза через неделю", - сказал он.

Также он отметил, что удовлетворен и решением по Грузии.

"Грузия много лет ждала официального признания европейской перспективы. Мы рады, что сегодня эта перспектива была официально признана Европейской комиссией и нам было предложено конкретное руководство по получению статуса кандидата", - отметил Кобахидзе.

Кобахидзе отметил, что получить статус кандидата Грузии помешало также географическое положение.

"Как европейские лидеры прямо указывали нам, географическое расположение также помешало Грузии получить статус кандидата. Напоминаем, что из-за географического фактора Грузия приняла План действий европейской политики соседства через 2 года после Украины и Молдовы. Кроме того, Грузия начала переговоры о либерализации визового режима через 4 года после Украині и через 2 года после Молдові. Так же Грузия начала переговоры о Соглашении об ассоциации через 3 года после Украины, однако подписала Соглашение об ассоциации годом ранее. Надеемся, что географический фактор больше не будет основанием для задержки предоставления Грузии статуса кандидата или члена ", – заявил он.

По словам политика, хотя статус кандидата не дает стране никаких финансовых или иных материальных привилегий, неполучение этого статуса на данном этапе в определенной степени все же разочаровывает.

"Однако мы понимаем, что Грузия, в отличие от Украины, и даже Молдовы, сегодня не пошла на необходимые жертвы, чтобы получить этот статус. Мы понимаем, что жертвы и кровопролитие 14 и даже 30 лет назад и 300 тысяч вынужденных переселенцев сегодня, к сожалению, уже утратили свою актуальность для наших европейских партнеров", - сказал Кобахидзе.

Напомним, Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Также такой статус предоставлен и Молдове. Грузии дали только "европейскую перспективу". Окончательное решение лидеры европейских стран примут на саммите 23-24 июня.

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