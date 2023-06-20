Об этом пишет грузинская служба "Радио Свобода".

На этой неделе в ЕС представят устную оценку Украине, Молдове и Грузии по выполнению ими требований, связанных с кандидатским статусом. Согласно рабочей версии устной оценки в ЕС говорят, что Грузия должна сосредоточиться на политической деполяризации, судебной реформе, деолигархизации, свободе СМИ.

В частности, в ЕС считают, что Грузия выполнила рекомендации по избранию независимого Народного защитника, гендерному равноправию и исполнению решений Европейского суда по правам человека.

Рекомендации, по которым Грузия "имеет частичный прогресс":

деолигархизация;

политическая поляризация;

функционирование и подотчетность государственных институтов и избирательной системы;

инклюзивная и эффективная судебная реформа;

борьба с коррупцией;

борьба с организованной преступностью;

защита прав человека;

участие гражданского общества в принятии решений.

В Брюсселе считают, что у Грузии нет прогресса по одной рекомендации – плюрализм СМИ. В ЕС заявляют о необходимости внести поправки в Закон о вещаниях, обеспечить безопасность журналистов, повысить уровень защиты журналистики и владельцев СМИ.

Промежуточный отчет по выполнению Украиной, а также Молдовой и Грузией рекомендаций Еврокомиссии будет представлен послам государств ЕС в среду, 21 июня, и на встрече министров по вопросам европейских дел в Стокгольме в четверг.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз о немедленном вступлении по специальной процедуре.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:

завершить реформу отбора судей Конституционного суда;

продолжить судебную реформу, включая проверку добропорядочности членов Высшего Совета правосудия (ВРП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);

продолжить борьбу с коррупцией, назначить глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;

бороться с влиянием олигархов;

привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил , что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.

19 июня по данным иноСМИ стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну РФ.