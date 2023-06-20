Грузия позади Украины: В Брюсселе оценили уровень выполнения требований Тбилиси по членству в ЕС
В Брюсселе считают, что Грузия полностью выполнила 3 из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, в то время как Украина 2 из 7
Об этом пишет грузинская служба "Радио Свобода".
На этой неделе в ЕС представят устную оценку Украине, Молдове и Грузии по выполнению ими требований, связанных с кандидатским статусом. Согласно рабочей версии устной оценки в ЕС говорят, что Грузия должна сосредоточиться на политической деполяризации, судебной реформе, деолигархизации, свободе СМИ.
В частности, в ЕС считают, что Грузия выполнила рекомендации по избранию независимого Народного защитника, гендерному равноправию и исполнению решений Европейского суда по правам человека.
Рекомендации, по которым Грузия "имеет частичный прогресс":
- деолигархизация;
- политическая поляризация;
- функционирование и подотчетность государственных институтов и избирательной системы;
- инклюзивная и эффективная судебная реформа;
- борьба с коррупцией;
- борьба с организованной преступностью;
- защита прав человека;
- участие гражданского общества в принятии решений.
В Брюсселе считают, что у Грузии нет прогресса по одной рекомендации – плюрализм СМИ. В ЕС заявляют о необходимости внести поправки в Закон о вещаниях, обеспечить безопасность журналистов, повысить уровень защиты журналистики и владельцев СМИ.
Промежуточный отчет по выполнению Украиной, а также Молдовой и Грузией рекомендаций Еврокомиссии будет представлен послам государств ЕС в среду, 21 июня, и на встрече министров по вопросам европейских дел в Стокгольме в четверг.
Что известно о вступлении Украины в ЕС
28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз о немедленном вступлении по специальной процедуре.
23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.
В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.
По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.
В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:
- завершить реформу отбора судей Конституционного суда;
- продолжить судебную реформу, включая проверку добропорядочности членов Высшего Совета правосудия (ВРП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);
- продолжить борьбу с коррупцией, назначить глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
- продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;
- бороться с влиянием олигархов;
- привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
- внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил , что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.
19 июня по данным иноСМИ стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну РФ.
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