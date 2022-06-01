Грузия получила новую партию Javelin из США

Об этом сообщает "Грузия Online" со ссылкой на доклад грузинского правительства в парламент.

"В 2022 году Минобороны Грузии осуществило закупку с софинансированием дополнительной партии Javelin. В настоящее время с помощью США осуществляется модернизация тактической техники, включая развертывание бригад, развитие систем разведки и связи, модернизацию артиллерийских систем и развертывание современных систем управления огнем", - идет сообщении правительства.

Известно, Javelin – это переносной ракетный комплекс, используемый против танков, бронетранспортеров и других боевых машин. Он активно применяется Украиной в войне с Россией.

Грузия впервые получила американские ракетные комплексы Javelin в январе 2018 года.

Грузия и США подписали концепцию обороны на 10 лет. Документ является продолжением "Инициативы по усилению обороны и мерам сдерживания для Грузии", которая была подписана в октябре 2021 года министрами обороны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb