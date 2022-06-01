Грузия получила новую партию Javelin из США
В первом квартале 2022 г. Грузия получила из США новую партию противотанковых систем Javelin
Об этом сообщает "Грузия Online" со ссылкой на доклад грузинского правительства в парламент.
"В 2022 году Минобороны Грузии осуществило закупку с софинансированием дополнительной партии Javelin. В настоящее время с помощью США осуществляется модернизация тактической техники, включая развертывание бригад, развитие систем разведки и связи, модернизацию артиллерийских систем и развертывание современных систем управления огнем", - идет сообщении правительства.
Известно, Javelin – это переносной ракетный комплекс, используемый против танков, бронетранспортеров и других боевых машин. Он активно применяется Украиной в войне с Россией.
Грузия впервые получила американские ракетные комплексы Javelin в январе 2018 года.
- Грузия и США подписали концепцию обороны на 10 лет. Документ является продолжением "Инициативы по усилению обороны и мерам сдерживания для Грузии", которая была подписана в октябре 2021 года министрами обороны.
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