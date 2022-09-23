Грузия победила Северную Македонию и вышла в дивизион B Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Грузия – Северная Македония закончился со счетом 2:0. За грузин забили Хвича Кварацхелия и форвард македонцев Боян Миовски, отличившийся автоголом в свои ворота.

С 13 очками Грузия лидирует в группе 4 дивизиона C Лиги наций. У Северной Македонии 7 очков и второе место. Болгария с 3 баллами третья, а Гибралтар – 4 – 1 набранный пункт.

В последнем туре, 26 сентября, Грузия на выезде сыграет с Гибралтаром. Грузины досрочно вышли в дивизион B.

Лига наций

Дивизион C. 5-й тур

23 сентября

Грузия – Северная Македония 2:0

Голы : Миовски, 35 (авт.), Кварацхелия, 64

21 сентября в перенесенном матче 2-го тура Лиги наций сборная Украины по футболу уступила Шотландии.

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