Грузия победила Северную Македонию и вышла в дивизион B Лиги наций
В 5-м туре Лиги наций сборная Грузии одолела Северную Македонию и досрочно вышла в дивизион B
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Грузия – Северная Македония закончился со счетом 2:0. За грузин забили Хвича Кварацхелия и форвард македонцев Боян Миовски, отличившийся автоголом в свои ворота.
С 13 очками Грузия лидирует в группе 4 дивизиона C Лиги наций. У Северной Македонии 7 очков и второе место. Болгария с 3 баллами третья, а Гибралтар – 4 – 1 набранный пункт.
В последнем туре, 26 сентября, Грузия на выезде сыграет с Гибралтаром. Грузины досрочно вышли в дивизион B.
Лига наций
Дивизион C. 5-й тур
23 сентября
Грузия – Северная Македония 2:0
Голы : Миовски, 35 (авт.), Кварацхелия, 64
- 21 сентября в перенесенном матче 2-го тура Лиги наций сборная Украины по футболу уступила Шотландии.
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